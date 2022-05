Unfall in der Badenerstrasse – Tram kollidiert mit Velo – Linie 2 unterbrochen Der Unfall forderte eine verletzte Person. Zwischen Albisriederplatz und Letzigrund verkehren Ersatzbusse – die Dauer der Einschränkung ist unbestimmt.

Ein Tram kollidierte mit einem Velo. Im Bild ein Unfall vom Oktober 2020, auch in der Badenerstrasse. Archivbild: Ennio Leanza (Keystone)

Am Freitagnachmittag ist es zwischen dem Letzigrund und dem Albisriederplatz zu einer Kollision gekommen. Wie «20 Minuten» schreibt, ist ein Velo mit einem Tram kollidiert. In der Folge ist die Tramlinie 2 in beide Richtungen gesperrt, zwischen Albisriederplatz und Letzigrund sind Busse im Einsatz. Jedoch sei mit Wartezeiten zu rechnen, schreibt der ZVV auf seiner Website. Die Linie 2 verkehrt nur auf der Strecke Tiefenbrunnen–Albisriederplatz–Albisrieden und Schlieren–Letzigrund. Die Dauer der Einschränkung sei unbestimmt.

Gegenüber «20 Minuten» bestätigte die Stadtpolizei Zürich, dass der Unfall eine verletzte Person forderte. Gemäss einem Leser der Pendlerzeitung sind mindestens drei Krankenwagen vor Ort.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.