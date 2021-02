Attacke auf VBZ-Mitarbeiter – Trampilot in Zürich mit Laser geblendet Am Dienstmorgen wurde an der Haltestelle «Frankental» ein 35-Jähriger geblendet. Die Stadtpolizei konnte den mutmasslichen Täter bereits ermitteln.

Attacken auf VBZ-Fahrerinnen und -Fahrer gibt es immer wieder. Foto: Michele Limina

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Trampilot, als er an der Haltestelle «Frankental» stoppte, von einem Laser geblendet. Das schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung. Der grüne Strahl kam aus einem Fenster eines nahegelegenen Gebäudes. Dem 35-jährigen Trampilot gelang es, den Laserstrahl zu lokalisieren, worauf er die Zürcher Stadtpolizei alarmierte. Später begab er sich zur medizinischen Untersuchung ins Spital.

Die Polizisten konnte die Wohnung, aus welcher der Trampilot geblendet wurde, eruieren. In der Wohnung stellten sie in einem Zimmer eines Jugendlichen einen Laserpointer der Klasse 3 sicher. Weitere Ermittlungen laufen.

Laut Bundesamt für Gesundheit sind Laserpointer der Klasse 3 verboten. Wie die Stadtpolizei schreibt, sind allgemein nur wenige Laserpointer erlaubt, die Verwendung im Freien sei aber in jedem Fall verboten. Denn eine missbräuchliche Verwendung könne zu erheblichen Verletzungen führen.

Bereits im November wurden eine Busfahrerin sowie ein Serviceleiter mit einem Laser geblendet (lesen Sie hier mehr dazu). Nur wenige Wochen später hat die Stadtpolizei Zürich die Täter, zwei Jugendliche, ermittelt.

aho