Corona in Mexiko – Traumferien in der Risikozone Mexiko setzt auf Tourismus. Die Regierung will bei Corona lieber nicht so genau hinschauen, deshalb hat das Land die Pandemie überhaupt nicht im Griff. Kann das gut gehen? Enver Robelli

Da scheint die Pandemie weit weg: Entspannte Stimmung im Touristenort Playa del Carmen. Foto: Daniel Slim (AFP)

Man könnte meinen, in Mexiko gebe es keine Pandemie. In den lokalen Medien kursieren Bilder aus Feriendestinationen wie Cancún, Acapulco oder Playa del Carmen, in denen sich Strandtouristen oder digitale Nomadinnen an den Stränden sonnen und draussen feiern.

Es sind nicht nur Meer, Berge, Urwald und Ruinenstätten, die Touristen locken. Mexiko ist einer der ganz wenigen Staaten, die bei der Einreise weder einen PCR-Test noch eine Quarantäne voraussetzen. Auch in Zeiten von Corona sind alle willkommen. Vor allem deshalb landete Mexiko im vergangenen Jahr hinter Italien und Frankreich auf Platz drei der meistbesuchten Länder weltweit, wie Zahlen der UNO-Weltorganisation für Tourismus zeigen.