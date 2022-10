Champions League: Arsenal – FC Zürich – Traumtor in London – aber den ganz grossen Coup verpassen die FCZ-Frauen Die Zürcherinnen unterliegen der Weltauswahl von Arsenal mit 1:3. Sie wehren sich wacker gegen den grossen Favoriten. Florian Raz

Ein schöner Moment für die Geschichte der FCZ-Frauen: Seraina Piubel (Nr. 17) und Kolleginnen bejubeln den Treffer gegen Arsenal. Foto: Julian Finney (Getty Images)

Da ist die Ballannahme mit der Brust. Perfekt. Der Dropkick unter die Latte. Wunderbar. Und dann der ausgelassene Jubel des FC Zürich über dieses Traumtor von Seraina Piubel. Es ist das erste des FCZ in einer Gruppenphase der Women’s Champions League. Und es bringt kurz Zürcher Hoffnung ins Stadion des Arsenal FC. Nur noch 1:2 steht es aus Sicht des FCZ. Kommt jetzt der Favorit ins Taumeln?

Kommt er nicht. Bloss zwei Minuten dauert es, bis Arsenal durch Lina Hurtigs zweites Tor des Abends den Abstand wieder her- und damit den Heimsieg sicherstellt. Arsenal führt damit die Gruppe mit zwei Siegen aus zwei Spielen an. Der FCZ bleibt nach dem 0:2 gegen Juventus Turin weiter punktlos. Und doch darf er sich mit ganz vielen guten Gefühlen auf die Heimreise machen.

Die Zürcherinnen treffen in London auf eine Weltauswahl. Arsenals Trainer Jonas Eidevall stellt gleich auf sieben Positionen um im Vergleich zum Ligasieg über Liverpool. Er hat auch so noch neun Nationalspielerinnen auf dem Platz. Unter ihnen die Schweizerin Noelle Maritz hinten rechts. Lia Wälti, Captain des Schweizer Nationalteams, schont Eidevall an diesem Abend.

Die Herzen auf dem Rasen

Angesichts dieser Gegnerinnen gibt es für den FCZ nur eines. «Wir müssen unsere Herzen auf dem Rasen lassen», so sagt es Inka Grings vor dem Spiel. Und ihre Spielerinnen tun genau das. Sie erstarren nicht angesichts des für 60’000 Menschen gebauten Stadions. Sie haben auch keine übertriebene Ehrfurcht vor diesem Arsenal, das zum Start der Champions League mit einem 5:1-Sieg über die Titelverteidigerinnen von Lyon ein Ausrufezeichen gesetzt hat.

35 Sekunden dauert es nur, da bricht Linksverteidigerin Naomi Mégroz durch. In der Mitte hat Fabienne Humm eine ähnliche Chance wie in der 121. Minute mit dem Nationalteam gegen Wales. Aber anders als im Letzigrund kommt sie nicht ideal an den Ball. Vertan die Chance, die Favoritinnen durchzurütteln.

Natürlich geht es nicht in diesem Stil weiter. Arsenal hat ab jetzt den Ball, Zürich verteidigt in einem geordneten 4-4-2, und Inka Grings dirigiert ihr Team pausenlos. Ihr wird gefallen, dass ihr FCZ nicht erdrückt wird. Wie sich ihre Spielerinnen immer wieder mit kleinen Szenen Luft und Selbstvertrauen holen.

Humm jagt den Bällen nach und provoziert Freistösse. Laura Vetterlein haut in der Innenverteidigung alles rein, was sie hat. Viktoria Pinther und Kim Dubs sorgen mit Dribblings für Entlastung. Es ist ein leidenschaftlicher Auftritt des FCZ, ein kluger auch. Aber es ist keiner ohne Fehler. Die Londoner Führung in der 38. Minute geht noch als starker Angriff durch. Das zweite Tor aber ist aus FCZ-Sicht ärgerlich, weil Eleni Markou kurz vor der Pause im eigenen Strafraum dribbelt, anstatt den Ball ins Aus zu dreschen. Es sind solche Szenen, aus denen die Zürcherinnen lernen müssen. Die Aufgaben werden nicht leichter. Als nächstes wartet Olympique Lyon.

Das Telegramm Infos einblenden Arsenal – FC Zürich 3:1 (2:0)

Tore: 38. Nobbs 1:0. 45. Hurtig 2:0. 76. Piubel 2:1. 78. Hurtig 3:1.

Arsenal: Marckese; Maritz, Wubben-Moy, Beattie, Catley (58. McCabe); Nobbs, Little, Iwabuchi (74. Blackstenius); Mead (58. Maanum), Miedema, Hurtig.

FCZ: Romero; Riesen, Stierli, Vetterlein, Mégroz (88. Pando); Dubs (60. Pilgrim), Piubel, Bernauer (46. Rey), Pinther (81. Wos); Markou, Humm.

Champions League der Frauen. Gruppe C: Arsenal - FC Zürich 3:1. Juventus - Lyon 1:1. – Rangliste (alle 2 Spiele): 1. Arsenal 6. 2. Juventus 4. 3. Lyon 1. 4. FCZ 0.

