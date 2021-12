Was vor Wallander war – Treibjagd auf einen Unbequemen Henning Mankells früher grosser Roman «Der Verrückte» liegt erstmals auf Deutsch vor. Kein Krimi, aber eine starke Geschichte mit Wurzeln im Zweiten Weltkrieg. Peter Burri

Henning Mankell, Anfang der 70er-Jahre fotografiert. © Privatfoto/Ann Christine Eek

Ein «Verrückter», wie der Titel vorgibt, war er nicht. So wirkte er nur in der Erinnerung des Erzählers, der als Kind von ferne sein Ausrasten auf dem Güterbahnhof in der tiefsten schwedischen Provinz miterlebte. Und der jetzt seine Geschichte aufrollt. Zum «Verrückten» wurde Bertil Kras erst gemacht, als er ein dunkles Kapitel aus der unmittelbaren Vergangenheit beleuchten wollte, über das man in diesem Ort lieber schwieg.

Aus Stockholm, wo er für sich keine Zukunft mehr sah, hat sich Bertil als junger Mann in den frühen Fünfzigerjahren in den Norden aufgemacht. Da begegnet man dem Fremden aus der Hauptstadt zwar mit Misstrauen. Doch er findet Arbeit in einem Sägewerk und bald auch die Zuneigung einer alleinerziehenden Mutter, die ihr Geld als Serviererin verdient. Und dann erfährt Bertil, dass sich da im Krieg Ungeheuerliches ereignet hat: Im nahen Wald hatten die nazifreundlichen Honoratioren des Städtchens ein Arbeitslager errichtet, in das sie die örtlichen Kommunisten sperrten.