Trendformat auf Youtube – Niemand muss mit seinen Gefühlen allein sein Eines der erfolgreichsten Online-Videoformate ist das Reaktionsvideo. Es zeigt Leute, die auf etwas reagieren. Seine grosse Stärke: Von den Zuschauenden verlangt es genau gar nichts.

Sogenannter Reaction Content, meistens in Form von Youtube-Videos dargereicht, ist spätestens seit der Corona-Pandemie eine tragende Säule des Internets. Der Gegenstand, auf den reagiert wird, ist dabei vollkommen beliebig: Das erste Mal die Original-«Star-Wars»-Trilogie ansehen, das erste Mal «Bohemian Rhapsody» hören oder einfach nur die neuste Hiobsbotschaft aus den Nachrichten. Oft genug sieht man auf seinem Bildschirm Menschen, die andere Menschen auf anderen Bildschirmen kommentieren.

Das ist nicht nur reichlich selbstreferenziell, sondern auch wahnsinnig erfolgreich. Wer die Wörter «Reacting to ...» ins Suchfeld eingibt, dem serviert der Algorithmus Videos mit Abermillionen Aufrufen. Man hat es sich also ganz gemütlich eingerichtet in der Substanzlosigkeit. Wann immer die eigenen Einfälle mal wieder ausbleiben, gibt es genügend Material, an dem man sich bedienen kann. Nur hin und wieder gibt es Ärger. Wenn die Inspiration zum Ideenklau wird und wenn so gar keine Eigenleistung erbracht wird.

Sich mit den Ideen der anderen bereichern

Gerade ist es wieder so weit. Eine ganze Reihe von Streamern und Youtubern beschuldigt sich auf ihren Plattformen gegenseitig des Plagiats. Dabei werden auch harte Wahrheiten ausgesprochen. Nämlich dass die Reaktionsvideos nicht mehr sind als ein Weg, sich mit den Ideen der anderen zu bereichern.

Wenn man sich eine Reihe von Reaktionsvideos ansieht, fällt vor allem auf, dass sie alle gleich aussehen. Zwar gibt es kleinere stilistische Unterschiede. Manche reagieren eher exotherm, die anderen sitzen einfach nur mit geöffnetem Mund vor der Kamera, im Grunde aber spielt jeder mit der gleichen Klaviatur. Die grosse Lektion des Genres ist, dass wir uns zwar oberflächlich unterscheiden – die Sofas, Betten oder Regale im Hintergrund sind andere –, aber zumindest im Geiste gleich sind. Auch das macht einen Teil des Reizes von Reaktionsvideos aus: Sie lassen die Spiegelneuronen aus vollen Rohren feuern und ermöglichen es uns so, die tröstliche Universalität des menschlichen Daseins zu erleben.

Die Kulturwissenschaft hat für dieses Phänomen den schönen Begriff der Interpassivität erfunden.

Ist es also nur die Suche nach rohen Emotionen, die uns in der heutigen Kultur der Besserwisserei und ironischen Distanz zunehmend abhandenkommen? In einer anderen Deutung erinnern die Clips an eine zeitgemässe Version der Konserventonspur, wie man sie aus alten Sitcoms kennt. Sie stellen eine Reihe von Emotionen für das Publikum dar, damit es sie nicht selbst fühlen muss. Oder behaupten kann, eben diese Gefühle gehabt zu haben. Die Kulturwissenschaft hat für dieses Phänomen den schönen Begriff der Interpassivität erfunden: Eigene Handlungen oder Empfindungen werden an externe Objekte delegiert.

Das gründet nicht nur in der Faulheit des Publikums. Es geht darum, diesen Zuschauern zu versichern, dass ihre Gefühle innerhalb der richtigen Parameter ihres jeweiligen soziokulturellen Milieus liegen. Nicht wenige Menschen brauchen die Gewissheit, dass sie mit ihrem Zorn, ihrer Freude oder schlichtweg ihrer Verwirrung als digitale Zuschauer nicht allein sind.

Nicht zuletzt handelt es sich bei den Reaktionsvideos um Inhalte, die zumindest vom endgültigen Rezipienten keine Reaktion mehr verlangen – nicht nur, weil sie keine Erzählung beinhalten, sondern weil jede Reaktion, die der Zuschauer wahrscheinlich haben wird, bereits in den Inhalt selbst integriert ist. Der Inhalt ist schon verstoffwechselt, vorerlebt; man muss ihn nur noch wahrnehmen. Ideal also für jenen Zustand schlaftrunkener Semiaufmerksamkeit, in dem wir uns in den sozialen Medien so häufig befinden.



