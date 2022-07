Druck auf den Wohnungsmarkt – Trendwende bahnt sich an: Mieten wird teurer Weniger Neubauprojekte stehen einer steigenden Nachfrage gegenüber. Das führt dazu, dass Mieten langfristig wieder mehr kostet. Maren Meyer

Angebotsmieten steigen erstmals seit sieben Jahren: Ein Mehrfamilienhaus in Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am Mietmarkt bahnt sich eine Trendwende an: Erstmals seit sieben Jahren steigen die Mieten bei öffentlich ausgeschriebenen Wohnungen. Die sogenannten Angebotsmieten nahmen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal im Schnitt um 0,6 Prozent zu, schreibt die Immobilienberatungsfirma Wüest Partner in ihrem neusten Bericht. Dafür wurden öffentlich inserierte Mietwohnungsangebote ausgewertet.