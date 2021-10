Porträt von Rummelsnuff – Trimmt euch! Rummelsnuff ist der Sänger mit dem dicken Nacken. Er hat eine Botschaft für alle Schlaffis. Linus Schöpfer

Offenkundig gut «im Futter»: Musiker Rummelsnuff. Foto: Robert G. Bartholot

Wo endet die Körperertüchtigung? Wo fängt die Musik an?

Das ist schwer zu sagen bei Roger Baptist, besser bekannt als Rummelsnuff. Er lebt in einer teilweise stillgelegten Autowerkstatt in Treptow, südöstliches Berlin. Nahe beieinander liegen Wohnung, Musikstudio und der Park mit den Fitnessgeräten. «Bin praktisch immer am Trainieren», sagt er.

Fürs Telefoninterview ist Rummelsnuff just von der neuen Bizeps-Trizeps-Maschine heruntergestiegen. Die habe er sich vor ein paar Monaten «gegönnt», sagt der Sachse. 350 Euro, immerhin. Während des Gesprächs läuft er rüber ins Musikstudio. Nach dem Gespräch gehts zurück ans schwere Eisen.