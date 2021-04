Challenge League – Tristesse im Tessin – GC macht sich das Leben schwer Die Zürcher gehen bei Chiasso früh in Führung und holen dennoch nur einen Punkt. Vor dem Duell gegen Thun trennen die beiden Teams damit nur vier Punkte. Marcel Rohner

GC taumelt: Bei Chiasso gibt es nur ein 2:2, Konkurrent Thun rückt wieder näher. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Eine letzte Flanke fällt in den Strafraum von Chiasso. Irgendwie wird sie geklärt, das Spiel ist dem Ende nahe. Doch der Ball landet bei Petar Pusic. Mit seinem ersten Schuss gelingt dem Schaffhauser, was seine Kollegen zuvor während 90 Minuten aus dem Spiel nicht zustande brachten: ein Tor. Es ist das 2:2, in letzter Sekunde rettet GC also einen Punkt. Gegen Chiasso, den Tabellenletzten.

Nur zehn Minuten zuvor: Toti Gomes verliert ein Sprintduell, verursacht einen Penalty, den dritten gegen GC in den letzten drei Spielen. Und diesmal kann auch Mateo Matic nichts ausrichten, Bnou Marzouk trifft, 1:2, GC wankt, es droht eine Niederlage.