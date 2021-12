Super-G in St. Moritz – Nur eine fährt in den Sphären von Gut-Behrami Die Speedfahrerinnen messen sich in St. Moritz. Kommts erneut zum Duell Gut-Behrami gegen Goggia? Verfolgen Sie das Rennen im Livestream. Marcel Rohner Philipp Rindlisbacher

Was für eine Fahrt, was für eine Show! Die Zeit auf der Anzeigetafel ist eindrücklich: 1,74 Sekunden Vorsprung stehen da. Lara Gut-Behrami ballt die Faust, sie weiss, dass ihr an diesem Morgen in St. Moritz alles gelungen ist, und sie weiss, dass es der Rest nicht einfach haben wird, auch nur in die Nähe ihrer Zeit zu kommen.

13 Jahre nach ihrem ersten Triumph im Weltcup, ebenfalls in St. Moritz, feiert Gut-Behrami Sieg 33, nur acht Fahrerinnen haben mehr Rennen gewonnen als sie. Die 1,74 Sekunden sind eine Momentaufnahme, es folgen noch einige Fahrerinnen. Eine von ihnen kann mithalten, der Super-G wird zum Gigantenduell mit vielen Statistinnen. Sofia Goggia, die Italienerin, die letztes Wochenende in Lake Louise gleich drei Speedrennen gewann, verliert 18 Hundertstel.

Gut-Behrami hatte in den vergangenen Wochen mit einer hartnäckigen Grippe zu kämpfen, die Stimme ist immer noch etwas rau. In Lake Louise war sie nicht fit und das merkte sie während in den Abfahrten. Jetzt im Engadin helfen ihr die Bedingungen nicht, es ist neblig, es windet und schneit, je länger das Rennen dauert, desto ungemütlicher wrids.

Die 30-Jährige ist an diesem Tag aber so gut, dass ihr das nichts ausmacht. Sie und Goggia fahren in St. Moritz in eigenen Sphären, das heisst in diesem Rennen, dass man mit zwei Sekunden Rückstand noch Neunte werden kann. Mikaela Shiffrin wird Dritte, verliert aber auch schon 1,18 Sekunden.

Holdener glänzt mit Rang 7

Als Gut-Behrami beim SRF-Interview steht, skandieren die Zuschauer im Zielraum ihren Namen. Es seien schwierige Zeiten mit dem Virus, sagt die Siegerin, sie sei froh, dass wieder Publikum dabei sei. Vor allem aber mache es ihr momentan ganz viel Spass, «ich geniesse das, es hat auch einiges gebraucht, bis wieder alles klappte». Sie sei stolz darauf, wieder locker auf dem Ski zu stehen.

Von den weiteren Schweizerinnen, elf sind insgesamt am Start, überzeugt vor allem Wendy Holdener. Die Schwyzerin wurde in ihrer Vorbereitung auf die Saison mit den Brüchen ihrer Handgelenke arg zurückgeworfen, glänzte dann in den drei bisher gefahrenen Slaloms und wird nun im Super-G Siebte.

Mit Jasmine Flury, der Siegerin von St. Moritz 2017, fährt eine weitere Schweizerin in die Top-10, sie wird Zehnte. Michelle Gisin und Joana Hählen folgen auf den Rängen 14 und 15, Jasmina Suter scheidet bereits früh im Rennen aus. Eine Enttäuschung gibt es für Corinne Suter, sie fährt auf Rang 20 und ist damit noch unmittelbar vor Priska Nufer klassiert.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.