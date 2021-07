Neue Studie über Vögel – Trostlose Tierwelt Dohlen galten bislang als einfühlsame Geschöpfe. Doch nun zeigt ein Experiment, dass vor allem die Männchen wenig Interesse zeigen, ihre Partnerin zu trösten. Katrin Blawat

Zwei Dohlen (Corvus monedula) beim Schnäbeln. Foto: Keystone

Aus Sicht eines brütenden und obendrein gestressten Dohlen-Weibchens dürfte es für das Verhalten seines Partners wohl nur ein Wort geben: empörend. Da hockt man selbst über den Eiern, muss den Angriff eines anderen Vogels abwehren, ist danach ein bisschen ausser sich – und was macht der Partner? Statt sich nun besonders um seine Frau zu kümmern, sorgt der lieber für sein eigenes Wohlergehen – und hält sich auffällig vom Nest fern.

Dabei kann der Dohlen-Mann sich nicht einmal damit herausreden, dass er die Verstimmung seiner Partnerin nicht bemerkt hätte. Doch, den Stress hat er durchaus wahrgenommen. Aber ans Trösten seiner Partnerin denkt er deshalb nicht. Wie ein Team um Rebecca Hooper von der University of Exeter im Fachmagazin «Royal Society Open Science» schreibt, lässt es männliche Dohlen zwar nicht gerade kalt, wenn ihre Partnerinnen gestresst sind. Doch ziehen die Männchen daraus ihre eigenen Konsequenzen: Statt mit einem Verhalten zu reagieren, das wir Menschen als tröstend oder mitfühlend bezeichnen würden, nehmen die Männchen seltener direkten Kontakt zu ihren gestressten Partnerinnen auf, stossen seltener die für sie typischen zärtlichen Rufe aus. Zudem verhalten sie sich nicht wachsamer als in Gegenwart einer entspannten Partnerin. Alles in allem ein Verhalten, das die Wissenschaftler nicht unbedingt erwartet hatten, gelten Dohlen doch als eher empathische Vögel.