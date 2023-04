Gemeindeversammlung in Herrliberg – Trotz Blochers Widerstand kauft Herrliberg ein 6-Millionen-Haus Eine Gruppe von Herrlibergern hat vergeblich versucht, den Kauf einer Liegenschaft zu verhindern. Selbst die Schützenhilfe von Alt-Bundesrat Christoph Blocher half ihnen nicht. Michel Wenzler

Die Gemeinde Herrliberg kauft nach intensiver Diskussion das Haus an der Forchstrasse 15. Konkrete Pläne mit der Liegenschaft hat sie noch nicht. Foto: Michael Trost

Mit seiner Wohngemeinde Herrliberg hat sich SVP-Doyen Christoph Blocher immer verbunden gefühlt. Seit er nicht mehr Bundesrat ist, ist er auch wieder regelmässig an den Gemeindeversammlungen im Dorf anzutreffen. Selten kommt es aber vor, dass er dort auch das Wort ergreift, um aktiv in der Herrliberger Gemeindepolitik mitzumischen. Am Mittwochabend machte er aber eine Ausnahme, weil ihm ein Geschäft ganz und gar nicht passte.