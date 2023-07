Statistik zur Zürcher Fotovoltaik – Trotz Boom: Potenzial für Solaranlagen im Kanton noch lange nicht genutzt Noch nicht einmal 3 Prozent der geeigneten Flächen sind im Kanton Zürich mit Solarpanels versehen. Trotzdem generieren sie bereits so viel Strom, wie der Kanton Appenzell Ausserrhoden verbraucht. Lorenzo Petrò

Die meisten Solaranlagen befinden sich auf Einfamilienhäusern, wie auf diesem in Dinhard. Zusammen liefern diese aber nur ein Drittel des Solarstroms im Kanton Zürich. Foto: Marc Dahinden

Der Kanton Zürich ist spitze, zumindest fast, wenn es um Solarstrom geht: 12’600 Fotovoltaikanlagen waren Ende 2021 auf Kantonsgebiet installiert. Mehr gibt es nur im Kanton Bern. Zusammen produzieren die Zürcher Solaranlagen jährlich rund 0,3 Terawattstunden (TWh) Strom. Das entspricht in etwa dem Stromverbrauch des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Ein Grund für den Boom sind die sinkenden Preise für Solarzellen. So sind fast alle bestehenden Zürcher Anlagen nach 2010 installiert worden, wie das Statistische Amt des Kantons mitteilt. Es hat erstmals analysiert, auf welcher Art von Gebäuden und Grundstücken sich die bestehenden Anlagen befinden, und dazu verschieden Datenquellen zusammengeführt. Dies, weil es noch ein weiter Weg ist bis zum für 2050 anvisierten Ziel von 3,5 TWh Jahresproduktion.

PV-Anlagen werden oft auf Einfamilienhäusern installiert

PV-Anlagen sind meist auf Hausdächern installiert – und rund die Hälfte aller Zürcher Anlagen befindet sich auf Einfamilienhäusern, so das Fazit der Untersuchung. Auf Mehrfamilienhäusern und Gebäuden, die nicht dem Wohnen dienen, sind PV-Anlagen seltener. Auf Letztere entfallen nur gerade 15 Prozent aller Anlagen.

Eine mögliche Erklärung der Studienautorin Katharina Kaelin ist, dass Bewohnende von Einfamilienhäusern das Grundstück in der Regel selbst besitzen. Lebt die Besitzerin im Eigentum und nutzt den Solarstrom selber, profitiert sie vom selbst genutzten Strom und vom Erlös der Netzeinspeisung. «Es werden also Fotovoltaikanlagen erstellt, wenn es dem eigenen Portemonnaie guttut», so Kaelin.

Für Vermieter sei vor allem die Wertsteigerung des Gebäudes von Interesse, auch dürfe der Mietzins erhöht werden beim Bau einer Solaranlage. Dass Vermietende trotzdem zögerten, lasse nun aber vermuten, dass diese langfristigen Vorteile nicht als sehr attraktiv wahrgenommen würden, so Kaelin.

Leistung auf Wohngebäuden ist bescheiden

Obwohl fast zwei Drittel aller Solaranlagen auf Wohngebäuden zu finden sind, liefern diese nur ein Drittel der installierten Leistung. Mit rund 40 Prozent ist der Löwenanteil der Leistung auf Grundstücken ohne Wohnnutzung installiert. Die Anlagen auf solchen Gebäuden sind also um einiges leistungsstärker, es handelt sich zum Beispiel um Anlagen auf Fabriken, die den vielen Strom auch gleich selber verbrauchen können.

Vom Fotovoltaik-Potenzial von rund 10 TWh pro Jahr, das der Bund für den Kanton Zürich berechnet hat, sind mit den installierten 0,3 TWh bisher nur etwas über 3 Prozent ausgenutzt. Es bestehe in allen Regionen noch grosses Potenzial, so die Studienautorin.

Auffallend findet Kaelin an der beobachteten Zeitreihe ausserdem, dass in der Stadt Zürich bereits früh mit der Installation von Fotovoltaikanlagen begonnen wurde. Die Ausnutzung war dort bis und mit 2005 mindestens doppelt so hoch wie in den übrigen Regionen des Kantons. In den Jahren danach wurde die Stadt dann von allen Regionen überholt.

Lorenzo Petrò ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft und Blattmacher beim Newsdesk Tamedia. Er schreibt über Politik sowie über Nachhaltigkeitsthemen. Mehr Infos

