Anti-Rassismus-Demo in Zürich – Trotz Corona-Verbot: Hunderte ziehen durch die Strassen Am Montagmittag haben sich beim Bullingerplatz Demonstranten versammelt. Sie marschieren nun durch die Kreise 3 und 4. UPDATE FOLGT

Der Protestzug in der Sihlfeldstrsse. Foto: thw

Anti-Rassismus-Proteste halten die USA seit Tagen in Atem. In Zürich hat sich am Montagmittag eine Solidaritätskundgebung formiert. Mehrere hundert Menschen sind verschiedenen Aufrufen in den sozialen Medien gefolgt und hatten sich zuerst auf dem Bullingerplatz im Zürcher Kreis 4 versammelt.

Kurz Nach 12 Uhr setzte sich die Masse in Bewegung und marschiert nun durch die Stadt. Die Protestierenden tragen Transparente mit Slogans wie «black lives matter», «silence is violence» oder «white silence kills».

Die Demonstrierenden sind vorwiegend jung. Viele tragen Mundschütze, mehr als in der S-Bahn. Die Polizei hält sich bislang im Hintergrund. Aufgrund der Corona-Verordnungen wären Demonstrationen in dieser Grösse eigentlich verboten. In den vergangenen Wochen hat die Stadtpolizei stets konsequent durchgegriffen.

Versammlung am Bullingerplatz. Foto: an

( an/sip )