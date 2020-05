Eine andere Ausgangslage

Herein zum 1. Mai? Dieses Jahr wird der Tag der Arbeit in Zürich weitgehend von Zuhause aus stattfinden. Sicht- und hörbar soll der Kampf für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen dennoch sein: Verschiedene Gruppen riefen dazu auf, Transparente an Hausfassaden anzubringen. Der Gewerkschaftsbund plant eine «Lärmdemonstration» um 11 Uhr. Aus Fenstern und Balkonen soll man fünf Minuten lang Lärm machen, mit Pfannen und Pfeifen, rufen und klatschen. Ansonsten wurde das Programm der Reden ins Radio LoRa gezügelt. Der Gewerkschaftsbund ruft dazu auf, nicht auf die Strasse zu gehen.

Anders die linksautonome Gruppen. Sie wollen die Strasse nicht aufgeben. In Zürich planen diverse Organisationen kleinere Protestaktionen in Gruppen von maximal fünf Personen, und zwar ab 15 Uhr im Kreis 4, rund um den Helvetiaplatz. Man werde die Sicherheitsvorschriften Rücksicht nehmen, hiess es. Das bedeutet: genügend Abstand zwischen den Protestierenden. Dennoch darf erwartet werden, dass die Polizei einschreiten wird.

Zuletzt gingen die Behörden ziemlich rigoros gegen Protestaktionen vor. Am 18. April zum Beispiel fand eine unbewilligte Demonstration in Zürich-West statt. Rund 100 Linksautonome hatten sich mit verzierten Autos und Velos eingefunden, um gegen die europäische Flüchtlingspolitik zu protestieren. Die Polizei wollte die Aktion auflösen. Sie kesselte die Menschen ein und wollte sie wegweisen. Einige der Demonstrantinnen und Demonstranten blieben jedoch vor Ort, worauf die Polizei drei Personen festnahm und weitere 30 büsste. Die Protestierenden kritisierten den «krassen» Polizeieinsatz.

Die Demonstration sei «mindestens doppelt illegal» gewesen, sagte der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) nach der Aktion zur NZZ. Erstens seien Veranstaltungen zurzeit verboten, und zweitens dürften sich auch nicht mehr als fünf Personen treffen. Die Behörden kündigten an, ihre Praxis auf den 1. Mai hin zu verschärfen. Die Rede war gar von Strafverfahren.