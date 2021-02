Australian Open +++ Wawrinka dramatisch gescheitert +++ Schnapsidee: «Kia» statt «out» +++ Bencic um ein Uhr morgens

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an. Hier erfahren Sie alles über die Schweizer Einsätze und ihre Konkurrenz in Down Under. Und was sonst so läuft.