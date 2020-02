Trotz GLP-Manöver: Der Nachtzuschlag fällt

Fünf Franken scheint ein Normzuschlag zu sein. Doch dessen Zeiten sind vorbei. Der Lärmfünfliber, mit dem die Passagiere den Lärmfonds des Flughafens äufneten, wurde Ende 2013 abgeschafft. Der Schiffsfünfliber – eingeführt, um die Kantons­finanzen zu sanieren – wurde vor knapp zwei Jahren versenkt.

Jetzt ist der dienstälteste dieser Extra-Fünfer an der Reihe: Gestern hat der Kantonsrat den Zuschlag, den der ZVV den Nachtschwärmern am Wochenende seit Dezember 2002 abknöpft, in die Agonie-Phase geschickt. Der Nachtfünfliber verschwindet, aber es ist noch unklar, wann. Am Rande der Ratssitzung sagte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP), sie wolle ihn «so rasch wie möglich» abschaffen. Ob es schon für den Fahrplanwechsel im Dezember reicht, wollte sie nicht versprechen. Denn Walker Späh kann den Nachtzuschlag nicht in Alleinregie aus dem Billettsortiment streichen. Sie braucht die ausnahmslose Zustimmung der Verbundpartner Ostwind, A-Welle und Schwyz/Zug. Doch die Regierungsrätin ist zuversichtlich, zumal sie nun den vollen Rückhalt des Parlaments hat. Mit 159:0 Stimmen hat es die ZVV-Strategie 2022 bis 2025 gutgeheissen.

Zusatznacht gefordert

Zuvor war es noch zu einigen Scharmützeln gekommen. So war die GLP nicht einverstanden gewesen mit der Abschaffung des Nachtfünflibers. Franziska Barmettler sagte, das Vorhaben schwäche das Verursacherprinzip und setze das falsche Signal für Mobility-Pricing. Viel lieber würde sie das Nachtangebot auf die Nacht auf Freitag ausdehnen. Und Christian Lucek (SVP) wollte sicherstellen, dass die Streichung den Kostendeckungsgrad nicht verschlechtert.

Walker Späh entgegnete, die Nacht sei eine Nische. So würden in der Nacht auf Sonntag 20000 Passagiere transportiert. Im gewöhnlichen Tagesbetrieb seien es 1,7 Millionen. Gleichzeitig gehe der ZVV davon aus, dass das attraktivere Nachtnetz ab 2021 – mit dem Halbstundentakt innerhalb Zürichs und Winterthurs sowie zwischen den Städten plus weiteren Verbesserungen auf dem Land – die Ausfälle von 5 Millionen kompensiert. An die Adresse Barmettlers sagte Walker Späh, dass in der Nacht auf Freitag dreimal weniger Passagiere das Nachtnetz nutzen würden als am Wochenende: «Die Nachfrage ist nicht da.»

«Die Abschaffung des Nachtzuschlags schwächt das

Verursacherprinzip und setzt das falsche Signal für Mobility-Pricing.»Franziska Barmettler?

Kantonsrätin GLP

Die anderen Fraktionen waren ohne Vorbehalte für die Abschaffung des Zuschlags. Barbara Franzen (FDP) sprach von einer «Bussenfalle», Rosmarie Joss (SP) von einem «Strafzoll für die Jungen» und Manuel Sahli (AL) von einem «alten Zopf». Barmettler unterlag schliesslich mit 21:140 Stimmen, Lucek mit 75:86 Stimmen.

Erfolgreicher war Felix Hoesch (SP). Ihm gelang es, einen Passus in den Bus-Teil der Strategie zu bringen, wonach Lärmschutz und Sicherheit zu berücksichtigen sind. In seiner Rede machte er klar, dass es um Tempo 30 auf den Strassen geht, wo Busse zirkulieren. «Aber ich werde nicht Tempo 30 flächendeckend fordern», sagte er. Die Bürgerlichen nahmen ihm dieses Versprechen nicht ab, zumal Hoesch die Rosengartenstrasse als Beispiel nannte. Doch ihr Widerstand scheiterte: 95:66 Stimmen für den Lärmschutz.

Kampf der Goldküste

Ein weiterer Streit entbrannte an einer Passage, in der es um die langfristige Planung geht. Sobald das 4. Gleis am Stadelhofen gebaut ist, soll die halbe Goldküste zwar den Viertelstundentakt bekommen, dafür aber die direkte Verbindung nach Oerlikon/Flughafen verlieren, die heute mit der S16 gesichert ist: Drei S-Bahn-Linien sollen ab 2035 vom rechten Seeufer ins Limmattal und eine nach Niederweningen führen. Deshalb machten sich diverse Redner aus dem Bezirk Meilen dafür stark, dass «die Qualität der Anbindung aller Bezirke an Infrastrukturen überregionaler Bedeutung (...) mindestens erhalten (bleibt)». Zuvor hatte sich GLP-Frau Barmettler über «die Herren aus Herrliberg» mokiert und auf die attraktiven Umsteigemöglichkeiten im Zürcher HB hingewiesen. Und Florian Meier (Grüne) wollte dem ZVV lieber die komplette Planungsfreiheit lassen. Doch GLP und Grüne blieben allein: Mit 123:38 Stimmen blieb der Passus drin, von dem – wie einige Redner betonten – einst alle Bezirke profitieren könnten.

Unter dem Strich waren alle mit dem ZVV zufrieden, das Wort Erfolgsgeschichte fiel mehrmals. Gelobt wurde der hohe Kostendeckungsgrad von 66 Prozent, der allenfalls noch gesteigert werden kann. Auch das Ziel, den ÖV-Anteil am Verkehr von 33 auf 40 Prozent zu erhöhen, traf auf Wohlwollen. Alex Gantner (FDP), Präsident der Verkehrskommission, sagte, die Strategie erhalte nach den Wahlen einen «grünen Touch». So ist neu von Dekarbonisierung die Rede oder wird die Klimafreundlichkeit betont. Die ZVV-Strategie, über die der Kantonsrat alle zwei Jahre entscheidet, wurde nach dreistündiger Debatte einstimmig abgesegnet.

Defizitgarantie sinkt

Ebenfalls oppositionslos, aber innert zehn Minuten winkte der Kantonsrat den Rahmenkredit von 684,3 Millionen Franken durch. Das ist der Betrag, den hälftig Kanton und Gemeinden für die Periode 2020/21 zu zahlen haben, damit der ZVV eine ausgeglichene Rechnung hat. Die Summe ist in den letzten Jahren gesunken. 2018/19 betrug die Defizitgarantie 709,1 Millionen, 2016/17 waren es 711,6 Millionen Franken.