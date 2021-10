Podcast zum Schweizer Fussball – Ist der VAR in der Schweiz nach diesem Wochenende gescheitert? Was war dieses Wochenende mit dem Videobeweis los? Steht der FCB-Trainer unter Druck, obwohl er Leader ist? Und wieso sind personalisierte Tickets kein Thema mehr? Antworten gibt die «Dritte Halbzeit». Florian Raz

Kaum hatte das Fussball-Wochenende in der Schweiz begonnen, da kamen schon die Zuschriften unserer Podcast-Hörerschaft, die sich über Schiedsrichter im Allgemeinen und die Video-Assistenten (VAR) im Speziellen ausliessen. Und sie rissen nicht mehr ab.

Es war ein echt schwieriges Wochenende für die Unparteiischen auf den Feldern und vor den Bildschirmen. Gleich zu Beginn dieses zu Unrecht wegen Abseits aberkannte Tor beim Spiel der Young Boys gegen Luzern. Eine Szene, die danach auch Daniel Wermelinger ärgerte, weil am TV klar zu sehen war, dass der entscheidende Pass nicht von einem Berner, sondern von einem Luzerner gespielt wurde. Der Schiedsrichter-Chef sagte danach der «Berner Zeitung»: «Wir werden den Fall intern mit den Beteiligten transparent aufarbeiten, damit derartige Fehler in Zukunft – wann immer möglich – verhindert werden können.»

Aber auch nach dem Startspiel ging es einfach immer weiter: Ein ungeahndeter Ellbogenschlag gegen den Zürcher Bledian Krasniqi im Strafraum des FC Lugano. Ein Foul von Georg Margreitter an Brahima Ouattara, das vor dem Strafraum stattgefunden zu haben schien, aber zum Penalty führte. Ein Tritt des St. Gallers Basil Stillhart gegen die Fusssohle des Genfers Gaël Clichy, der keinen Elfmeter provozierte. Und ein hartes Einsteigen von Ousmane Diakité gegen Alex Schalk, nach dem der St. Galler Siegtreffer fiel.

Ist dieses Wochenende der Beweis, dass der Videobeweis gescheitert ist? «Nein», findet Moritz Marthaler in unserer Sendung, «dem Videobeweis wird ja immer wieder vorgeworfen, dass er dem Fussball die Emotionen nimmt – oder dass er das Spiel klinisch macht. Dieses Wochenende hat bewiesen, dass das nicht stimmt. Wenn, dann werden die Emotionen noch verstärkt.» Und für Oliver Gut steht fest: «Die eine Gerechtigkeit wird es im Fussball nie geben, weil viele Entscheidungen Ermessenssache sind. Darum wird man trotz Videobeweis immer Gelegenheit haben, sich über den Schiedsrichter zu beklagen.»

Ausserdem diskutieren wir in der Sendung die Probleme des FC St. Gallen, der trotz des Siegs gegen Servette den Abstiegskampf ausgerufen hat. Wir reden darüber, dass beim FC Sion die personalisierten Tickets plötzlich der Vergangenheit angehören. Und wir besprechen die merkwürdige Lage beim FC Basel. Der ist derzeit zwar Leader. Und doch sagt Oliver Gut über den Trainer: «Ich habe nicht das Gefühl, dass Trainer Patrick Rahmen denkt, dass er bei allen ganz hoch im Kurs steht, die etwas zu sagen haben.»

