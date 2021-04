Champions League – Neymar vergibt beste Chancen – Bayern profitiert nicht Die Münchner gewinnen gegen Paris Saint-Germain 1:0. Trotzdem scheidet der Titelverteidiger im Viertelfinal aus. Marcel Rohner

Latte und Pfosten getroffen, aber nicht das Tor: Neymar von Paris Saint-Germain. Foto: Matthias Hangst (Getty Images)

Es war, als hätte das Hinspiel nie aufgehört, nur waren es diesmal nicht die Bayern, die Chance um Chance vergaben. Es war PSG, zumindest ein Spieler der Franzosen. Neymar in der 9. Minute: Neuer klärt. Neymar in der 29. Minute: Neuer klärt wieder. Neymar in der 34. Minute: Neuer klärt ein drittes Mal. Neymar in der 37. Minute: Latte. Neymar in der 39. Minute: Pfosten.

Der Brasilianer konnte an diesem Abend alles probieren, nichts wollte klappen. Er musste sich schon etwas blöd vorkommen, als sein Goalie Navas einen Ball abprallen liess und der Kameruner Choupo-Moting per Kopf zum 1:0 traf, so einfach kann es also sein. Immerhin hatte Neymar zu diesem Zeitpunkt noch über 45 Minuten Zeit. Und das 1:0 reichte Bayern ja auch noch nicht, weil PSG das Hinspiel in München 3:2 gewann.

Neymar machte erst einmal so weiter, er schoss weit über das Tor, kurz darauf rutschte er wenige Meter vor der Linie an einem Ball vorbei. Je mehr Zeit PSG aber vor dem Tor vor den Bayern verbrachte, desto weniger davon blieb den Münchnern, um den nötigen zweiten Treffer zu erzielen. Einmal vergab Müller, dann fand Coman mit seiner Kopfball-Hereingabe Choupo-Moting nicht.

Die Highlights der Partie Paris Saint-Germain gegen Bayern München. Video: blue Sport

Und so verstrich die Zeit, die Bayern schafften es in der Schlussphase trotz ähnlich drückender Überlegenheit wie im Hinspiel nicht, die Pariser Defensive eine weiteres Mal zu bezwingen. Sané hatte noch eine Chance, Müller ebenfalls. Und auf der anderen Seite wollte es Neymar zu sehr selbst richten, ignorierte den freistehenden Mbappé in der Nachspielzeit. Es änderte nichts am Weiterkommen der Pariser.

In nun zwei Spielen gegen den Gegner aus dem letztjährigen Final gab das Team von Hansi Flick insgesamt 43 Schüsse ab, daraus resultieren zwei Tore im Hinspiel und jenes von Choupo-Moting im Rückspiel. Zu wenig für den Titelverteidiger, bei dem es in den nächsten Wochen neben dem Platz wohl nicht ruhiger werden wird.

Auch Chelsea trotz Niederlage weiter

Auch das zweite Spiel des Abends war eines, das mit Toren geizte. Chelsea und Porto trennten sich 0:1, Mehdi Taremi traf in der 94. Minute mit einem herrlichen Fallrückzieher für die Gäste. Das Resultat reicht den Londonern nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel für den Halbfinal. Dort treffen sie auf den Sieger des Duells zwischen Liverpool und Real Madrid. PSG wird gegen Dortmund oder Manchester City um den Finaleinzug spielen.

