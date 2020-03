Kantonsrat befürwortet Notpaket – Trotz Zustimmung gibt es kritische Voten zum 500-Millionen-Notpaket Das Zürcher Parlament hat am Montagmorgen die Hilfsmassnahmen des Regierungsrats bewilligt. Es kritisiert jedoch den geringen Beitrag für Selbstständige. Marisa Eggli

Hauptsache, Abstand, mit Maske oder ohne: Der Zürcher Kantonsrat hat am Montagmorgen zu einer speziellen Sitzung in der Messehalle 7 in Oerlikon zusammengefunden. Foto: André Springer

Aussergewöhnlich war an dieser Kantonsratssitzung fast alles. Das Zürcher Parlament hat am Montagmorgen nicht wie gewöhnlich im altehrwürdigen Rathaus an der Limmat getagt, sondern in einer modernen Messehalle in Oerlikon. Nur so, meinten die Verantwortlichen, können die Kantonsrätinnen und Kantonsräte Corona-konform debattieren und die zwei Meter Abstand einhalten.