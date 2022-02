Olympia-Abfahrt der Männer – Jetzt geht es los: Was gelingt den Schweizern in der Olympia-Abfahrt?

Marco Odermatt

Würde Marco Odermatt 2022 in Peking triumphieren – eine allzu grosse Überraschung wäre das nicht. Was der 24-jährige Nidwaldner derzeit anfasst, gelingt ihm. Vor wenigen Wochen gewann er als erster Schweizer seit 2008 den Riesenslalom von Adelboden. Dann fuhr er bei seinen ersten Rennen in Wengen im Super-G auf Platz 1 und in der (verkürzten) Abfahrt auf Rang 2. Und schliesslich liess er bei seinem ersten Auftritt in Kitzbühel die Plätze 2 und 5 folgen.

Daneben ist er so beliebt wie seinerzeit Pirmin Zurbriggen. Er schafft es, bei den Fans als einer der ihren zu gelten, obschon er Millionen verdient und nicht weniger als 19 «Premium-Partner» hat. Hier haben wir ergründet, warum der junge Zentralschweizer so populär ist. Mit im Zeugenstand: Bernhard Russi und Vreni Schneider.