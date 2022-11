Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Trübe Sicht bei der Crypto-Börse FTX Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

red

Statt Leistungsfähigkeit könnte das Mittelchen Adderall bei ihm schlechte Wahrnehmung ausgelöst haben: Sam Bankman-Fried, Gründer der Cryptobörse FTX. Foto: Saul Loeb (AFP)

Waffenschränke für Heimwerker

«Du liebst das Heimwerken und Basteln oder hast ganz einfach Spass daran, dein Zuhause schön zu gestalten? Dann bist du bei Jumbo genau richtig!» So lautet der Slogan der von Andreas Siegmann geführten Bau-und-Hobby-Kette von Coop. Fürs Weihnachtsgeschäft propagiert sie prominent eine spezielle Aktion mit 40 Prozent Rabatt: Zwischen Regal «Maxi» und Werkzeugkasten «Kendo» gibts für 179 statt 299 Franken einen Waffenschrank für fünf Langwaffen. Do it yourself auch bei der Verteidigung des Notvorrats im Blackout.