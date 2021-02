Chefin der Capitol-Polizei – «Trump-Anhänger wollen Capitol in die Luft sprengen» Mitglieder von Milizen, die schon beim Sturm auf das US-Capitol am 6. Januar dabei waren, spielen offenbar mit dem Gedanken eines Anschlags, wie die Chefin der Capitol-Polizei sagt.

Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen rund ums US-Capitol sollen gemäss der Chefin der Capitol-Polizei beibehalten werden: Polizisten während der Ausschreitungen am 6. Januar 2021. AFP/Tasos Katopodis/Getty Images Scheinbar planen Trump-Anhänger einen weiteren Angriff auf das Capitol. AFP/Olivier Douliery Beim Sturm aufs US-Capitol hatten Anhänger vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump das Parlamentsgebäude gestürmt und dort Chaos und Verwüstung angerichtet. AFP/Tasos Katopodis/Getty Images 1 / 5

Darum gehts Infos einblenden Die Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump planen laut der Chefin der Capitol-Polizei einen Anschlag auf das Capitol.

Dabei sollen so viele Kongressmitglieder wie möglich sterben.

Die Chefin der Capitol-Polizei, Yogananda Pittman, rät, die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen beizubehalten.

Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump planen offenbar einen schweren Anschlag auf das Capitol in Washington. «Wir wissen, dass Mitglieder der Milizgruppen, die am 6. Januar das Capitol gestürmt haben, planen, das Capitol in die Luft zu jagen und so viele Abgeordnete wie möglich töten wollen», sagte die amtierende Chefin der Capitol-Polizei, Yogananda Pittman, zu Mitgliedern des US-Kongresses.

Als Zeitpunkt sei die bevorstehende Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden vor beiden Kongresskammern geplant. Das Datum ist noch nicht bekannt.

Pittman rät, die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen beizubehalten, sagte sie im Video weiter. Sie verweist auf Milizenmitglieder, die bereits beim Sturm aufs Capitol am 6. Januar dabei waren. «Die Aufständischen, die das Capitol angegriffen haben, waren nicht nur an Kongressmitgliedern und Polizisten interessiert», sagte Pittman. «Sie wollten eine symbolische Botschaft an die Nation senden, wer in Kontrolle über die gesetzgebenden Prozesse ist.»

Beim Sturm aufs US-Capitol am 6. Januar 2021 hatten Anhänger vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump das Parlamentsgebäude gestürmt und dort Chaos und Verwüstung angerichtet. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, darunter auch ein Polizist.

chk