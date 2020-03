Covid-19 – Trump befürchtet in den USA 100'000 Tote US-Präsident Donald Trump hat wegen des Coronavirus die Richtlinien zur sozialen Distanzierung verlängert. Innert 24 Stunden sind in den USA über 500 Menschen gestorben. chk

«Wir können erwarten, dass wir bis zum 1. Juni auf dem Weg der Besserung sein werden»: US-Präsident Donald Trump. (29. März 2020) (Bild: Reuters/Alexander Drago) «Wir werden diesen Krieg gewinnen und wir werden ihn viel eher gewinnen, als viele Menschen denken»: US-Präsident Donald Trump am Montag im Weissen Haus. (23. März 2020) (Bild: AP/Alex Brandon) Trump hat der amerikanischen Bevölkerung eine baldige Erholung von der Coronavirus-Krise in Aussicht gestellt. (Bild: epa/Peter Foley) «Amerika wird bald wieder offen sein für Geschäfte», versicherte der US-Präsident. (Bild: epa/Peter Foley) Und dies werde früher sein als erst in drei oder vier Monaten. Das normale Leben werde zurückkehren und die Wirtschaft werde sich erholen. (Bild: AP/Mark Lennihan) «Wir können nicht zulassen, dass die Heilung schlimmer ist als das Problem», sagte Trump. (Bild: AP/Carolyn Kaster) Er räumte allerdings ein, die Lage werde sich zunächst wohl noch verschlechtern. (Bild: Reuters/Bing Guan) «Wir versuchen, dafür zu sorgen, dass es weit weniger schlecht wird», betonte der US-Präsident. (Bild: AP/Chris Pizzello) In den USA stieg die Zahl der Todesopfer am Montag auf 573 – die Zahl der bestätigten Infektionen lag bei mehr als 41'700. Damit liegen die USA bei der Zahl der bestätigten Fälle an dritter Stelle - hinter China und Italien. (Bild: AP/Charles rex Arbogast) 1 / 9

US-Präsident Donald Trump befürchtet, dass die Coronavirus-Krise in den USA 100'000 Menschen das Leben kosten könnte. Das sagte er am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus.

Wenn es gelinge, die Todeszahl durch die getroffenen Eindämmungsmassnahmen auf 100'000 zu begrenzen, «dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht, sagte Trump. «Das ist eine furchtbare Zahl.»

Trump verwies auf eine am 16. März veröffentlichte Studie des Imperial College in London, die von 2,2 Millionen Toten in den USA ausgeht – allerdings ohne Massnahmen zur Eindämmung des Virus. Der Präsident begründete damit die Verlängerung der Schutzmassnahmen seiner Regierung.

Trump kündigte am Sonntag an, dass bis zum 30. März geltende Richtlinien zur sozialen Distanzierung bis zum 30. April gelten sollten. Trump hatte kürzlich noch den Willen geäussert, in den USA zum Ostersonntag am 12. April in den Normalbetrieb zurückzukehren. Am Sonntag sagte er: «Wir können erwarten, dass wir bis zum 1. Juni auf dem Weg der Besserung sein werden.»

200'000 Tote möglich

Die Ärztin Deborah Birx von der Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weissen Haus sagte, Vorhersagen gingen auch mit Eindämmungsmassnahmen von 80'000 bis 160'000 Toten in den USA aus, potenziell sogar von mehr als 200'000 Toten. «In diesem Modell wird vollständig davon ausgegangen, dass wir weiterhin exakt das tun, was wir tun.» Sie fügte hinzu: «Wir hoffen, dass diese Modelle nicht ganz richtig sind. Dass wir es besser machen können, als diese Vorhersagen sind.»

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, machte Trump für das Ausmass der Krise verantwortlich. Er habe die Pandemie zu lange heruntergespielt, sagte sie dem Nachrichtensender CNN. Dies sei «tödlich» gewesen.

518 Tote in 24 Stunden

Die Zahl der verzeichneten Corona-Toten in den USA stieg binnen 24 Stunden um 518, wie die in Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität am Sonntag mitteilte. Damit starben bislang insgesamt mindestens 2409 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Virus in den USA.

Die Zahl der registrierten Infektionsfälle in den Vereinigten Staaten stieg demnach um 21'333 auf insgesamt 136'880 Fälle. Das sind mehr als in den ebenfalls besonders betroffenen Ländern Italien, China und Spanien.

In den USA ist der Bundesstaat New York am schlimmsten betroffen. Dort starben nach Angaben von Gouverneur Andrew Cuomo bislang mindestens 965 Menschen, mindestens fast 60'00 Menschen infizierten sich mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst. Im New Yorker Central Park wurde am Sonntag ein Feldlazarett zur Versorgung von Corona-Patienten errichtet. (chk/sda)