Ukraine-Konflikt – Trump bezeichnet Putins Vorgehen als «genial» und «wunderbar» Wäre Donald Trump noch Präsident der USA, dann wäre es nicht zu der Eskalation gekommen, wie wir sie derzeit erleben. Darüber hinaus lobt Vorgänger von Joe Biden Staatspräsident Putin.

Donald Trump sagte in dem Interview, dass er Wladimir Putin «sehr, sehr gut kenne»: Putin und Trump haben sich unter anderem beim G20-Gipfel im japanischen Osaka getroffen. (28. Juni 2019) AFP In den Augen Trumps habe Putin sehr smart gehandelt. AFP Donald Trump, der mit einer Präsidentschaftskandidatur für 2024 liebäugelt, meinte zudem, dass es mit ihm als Präsidenten nie so weit gekommen wäre. AFP 1 / 3

«Genial», «smart», «ausgebufft»: Mit einem ungewöhnlichen Lob für das Vorgehen des russischen Staatschefs Wladimir Putin gegen die Ukraine hat der frühere US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt. Als «genial» bezeichnete Trump am Dienstag in einem Radiointerview Putins Ankündigung, die Separatistengebiete in der Ostukraine anzuerkennen und Soldaten in die Region zu entsenden. Der russische Präsident sei «smart» und «ausgebufft».

Der 75-jährige Republikaner schilderte im Interview mit den konservativen Radio- und Podcast-Moderatoren Buck Sexton und Clay Travis, wie er sich am Vortag Putins Rede zur Anerkennung der selbsternannten «Volksrepubliken» Luhansk und Donezk im Fernsehen angeschaut habe. «Ich habe gesagt: ‹Das ist genial.› Putin erklärt einen grossen Teil der Ukraine für unabhängig. Oh, das ist wunderbar.»

«Ich habe gesagt: ‹Wie smart ist das?›», führte Trump aus. Mit Blick auf Putins Ankündigung, russische Soldaten sollten in der Ostukraine für den «Friedenserhalt» sorgen, sagte der Ex-Präsident: «Das ist die stärkste Friedenstruppe, die ich jemals gesehen habe. Da gab es mehr Panzer, als ich jemals gesehen habe.»

Eine solche Friedenstruppe könnten die USA an ihrer Südgrenze gebrauchen, fügte Trump in einem Nebensatz hinzu – ein Verweis auf die Ankunft zahlreicher Migranten aus Zentralamerika an der US-Grenze zu Mexiko. Der Rechtspopulist Trump hatte im Weissen Haus auf einen harten Kurs in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik gesetzt; der Bau einer Grenzmauer zu Mexiko war eines seiner Prestigeprojekte.

Keine Eskalation, wäre Trump noch Präsident

Trump, dem Kritiker während seiner Amtszeit eine zu grosse Nähe zu Putin vorgeworfen hatten, bezeichnete den russischen Präsidenten in dem Interview auch als «sehr ausgebufft». «Ich kenne ihn sehr gut. Sehr, sehr gut.»

Trump sagte zudem, wäre er und nicht sein Nachfolger Joe Biden heute Präsident, hätte die Eskalation der Ukraine-Krise sich nie zugetragen. «Mit uns wäre das nie passiert. Wenn ich im Amt wäre, wäre es undenkbar.» Biden habe «kein Konzept».

Dass Trump inmitten einer gravierenden Krise mit Putin den autoritär regierenden Staatschef des historischen Rivalen der USA lobte, sorgte in den sozialen Netzwerken rasch für fassungslose Kommentare. Bidens Sprecherin Jen Psaki reagierte ausgesprochen kühl: «Wir versuchen keine Ratschläge von jemandem anzunehmen, der Präsident Putin und dessen militärische Strategie rühmt», sagte sie auf eine Journalistenfrage zu Trumps Äusserungen.

Putins Ankündigungen waren international scharf verurteilt worden und hatten Befürchtungen vor einem blutigen Krieg in Europa geweckt. Die USA und die Europäische Union reagierten am Dienstag mit Sanktionen gegen Russland.

AFP/roy

