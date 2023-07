Comeback von «Central Park Five»-Mitglied – Trump forderte einst seinen Tod – jetzt wird er Politiker Yusef Salaam aus New York sass acht Jahre in Haft – wegen einer Vergewaltigung, die er nicht begangen hatte. Nun steht das Justizopfer vor dem Einzug in den Stadtrat. Adrian Zurbriggen

Sein Leben hat sich zum Guten gewendet: Yusef Salaam beschreibt sich als «Familienmensch, Vater, Dichter, Aktivist und Motivationsredner». Foto: Mary Altaffer (AP)

In diesem Frühling, genau 34 Jahre nachdem er zu Unrecht zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt worden war, entschloss sich der 49 Jahre alte Yusef Salaam dazu, für den New Yorker Stadtrat zu kandidieren. Er galt als krasser Aussenseiter.

Zum einen, weil das Establishment der Demokratischen Partei gegen ihn war. Zum anderen wegen seiner Geschichte: Salaam ist einer von fünf Männern, die als «Central Park Five» bekannt wurden. Die Gruppe wurde fälschlich beschuldigt, im April 1989 in New Yorks berühmtestem Park eine Frau auf brutalste Weise zusammengeschlagen und vergewaltigt zu haben. Der Fall wühlte damals die Stadt und auch Teile des Landes auf.

Nun hat Salaam die demokratische Vorauswahl mit grossem Vorsprung gewonnen, was bedeutet, dass er im November bei den Wahlen mit Sicherheit in den Stadtrat einzieht, weil sein Bezirk im Stadtteil Harlem grundsätzlich immer demokratisch wählt. Es ist eine Comebackgeschichte von der Art, wie Amerika sie liebt.

Die «Freigesprochenen Fünf»

An jenem 19. April 1989 marodierte am Abend eine Gruppe von zwei bis drei Dutzend Teenagern durch den Park. Manche von ihnen attackierten Radfahrer, Jogger und Passanten, weshalb mehr und mehr Polizisten in den Park einrückten. Sie nahmen einige Teenager fest, darunter den damals 15 Jahre alten Salaam. Einige Stunden später wurde die damals 29 Jahre alte Trisha Meili gefunden, übelst zugerichtet. Sie lag mehrere Tage im Koma, es ist ein Wunder, dass sie überlebt hat.

Die Polizei verdächtigte Salaam und vier weitere Teenager im Alter zwischen 14 und 16 Jahren der Tat. Alle fünf gestanden, sagten aber später aus, von den Ermittlern zu den Geständnissen gezwungen worden zu sein, durch Entzug von Schlaf, Wasser und Nahrung. Trotz vieler Ungereimtheiten wurden sie zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt.

Einen Job auf dem Bau verlor er, als der Arbeitgeber herausfand, wer er war.

Vielen New Yorkern ist der Fall auch deshalb im Gedächtnis geblieben, weil der spätere Präsident Donald Trump, damals ein Immobilientycoon und Partylöwe, in den grossen New Yorker Tageszeitungen ganzseitige Anzeigen schalten liess, in denen er die Wiedereinführung der Todesstrafe im Bundesstaat forderte. Diese «Strassenräuber und Mörder» sollten «gezwungen werden zu leiden».

1997 wurde Salaam aus der Haft entlassen, er blieb jedoch geächtet. Einen Job auf dem Bau verlor er, als der Arbeitgeber herausfand, wer er war. Im Jahr 2002 gestand ein Mann namens Matias Reyes die Tat. Eine DNA-Analyse bestätigte, dass er der Täter war. Die «Central Park Five» wurden offiziell entlastet, seither nennen sie sich die «Freigesprochenen Fünf».

Salaams Leben hat sich zum Guten gewendet. Er beschreibt sich als «Familienmensch, Vater, Dichter, Aktivist und Motivationsredner», er setzt sich für Menschen ein, die wie er zu Unrecht verurteilt wurden. Er hat drei Kinder aus erster Ehe und weitere sieben aus seiner zweiten Ehe mit Sanovia Guillory. Das Paar und die zehn Kinder leben in New York.

Trotz allem, was ihm widerfahren sei, glaube er an eine «rechtschaffene Polizei».

Über seine Erlebnisse verfasste Salaam einige Bücher, die sich gut verkauften. 2014 erstritten die «Freigesprochenen Fünf» eine Entschädigung von 41 Millionen Dollar für die Zeit, die sie unschuldig im Gefängnis sassen. Der damalige Präsident Barack Obama zeichnete Salaam 2016 mit einem Lifetime Achievement Award aus, einem Preis für sein Lebenswerk.

Nun wird in diesem Leben ein weiteres grosses Kapitel geschrieben. Salaam beschreibt sich als progressiven Demokraten, er vertritt jedoch im Vergleich zu anderen Stadträten moderate Positionen. Seine Vorgängerin wollte zum Beispiel der Polizei die Mittel streichen. Das will Salaam ausdrücklich nicht. Trotz allem, was ihm widerfahren sei, sagt er, glaube er an eine «rechtschaffene Polizei».

Yusef Salaam, so scheint es, hat seinen Frieden mit Stadt und Staat gemacht. Donald Trump, der einst seinen Tod gefordert hatte, sieht bis heute von einer Entschuldigung ab.



