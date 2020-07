Zweites Fox-Interview – Trump: «Ich bin kognitiv da» Am Sonntag wurde der US-Präsident von Fox-News-Moderater Chris Wallace seziert. Jetzt hat Trump dem Sender ein weiteres Interview gegeben. Er hätte es besser gelassen. Thorsten Denkler

Interne Rache an Moderator Chris Wallace: Der US-Präsident hat sich in einem weiteren TV-Interview bei Fox News nicht wirklich einen Gefallen getan. Foto: Screenshot Fox News

Dieses Interview mit Donald Trump sollte wohl so etwas wie die Fox-News-interne Rache an Chris Wallace sein. Drei Tage zuvor war das Interview, das der US-Präsident dem «Fox News Sunday»-Moderator Wallace gegeben hatte, ebendort ausgestrahlt worden. Es dürfte im Sender nicht allen gefallen haben. (Lesen Sie dazu den Artikel «Der Fox-Moderator, der Trump demontierte»)

Dazu ist wichtig zu wissen: Wallace ist einer der letzten anständigen Journalisten im ansonsten Trump-ergebenen Sender. Er hat den Präsidenten mit bestens vorbereiteten Fragen geradezu filetiert. Kaum eine Falschaussage von Trump blieb unwidersprochen. Aber kaum eine Stelle bleibt so sehr hängen wie die Sache mit dem Test.

Trump kommt selbst auf den kognitiven Test zu sprechen, den er erst kürzlich zum zweiten Mal gemacht hat. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit brüstet er sich, diesen sehr, sehr schweren Test mit Bravour bestanden zu haben.

Wallace sagt, er habe den Test auch gemacht, so schwer sei der ja nicht. In einer Frage sollte er eine Zeichnung identifizieren. «Ein Elefant», sagt Wallace. Besser wurde es für Trump in dem Gespräch nicht mehr.

Das Interview wird auch Fox-News-Moderator Tucker Carlson gesehen haben. Ein Trump-Mann durch und durch. Seine gleichnamige Show gehört zu den erfolgreichsten Meinungsformaten im Abendprogramm des Senders. Carlson kann nur die Galle hochgekommen sein, als er mit ansehen musste, wie Wallace seinen Präsidenten seziert.

Die Softball-Frage

Der Sender organisierte offenbar eilig ein Konter-Interview. Am Mittwochmorgen schickte er den Mediziner Marc Siegel von New York nach Washington, um mit Donald Trump zu reden. Oder besser, um ihn reden zu lassen. Teile des Gesprächs wurden am gleichen Abend exklusiv in der Sendung von Carlson gezeigt.

Siegel ist ein regelmässiger Gast auf Fox News, wenn es um medizinische Themen geht. Er betreibt in New York eine Praxis. Und verdingt sich auch als Zeitungskolumnist. Dies dürfte das erste Interview sein, dass er mit einem Präsidenten führen konnte.

Der Grund war dann nicht schwer zu erraten. Sein Status als Mediziner sollte Trump offenbar helfen, geradezurücken, was Wallace zerstört hat. Die Legende nämlich, dass Trump einen echt schweren kognitiven Test geradezu übermenschlich gut absolviert habe. Das Gespräch hat dann vieles gezeigt. Allerdings eher nichts, was Trump-Fans gefallen kann.

Das Drama des Interviews beginnt, als Siegel den Interviewpartner fragt, was es über die Relevanz der Gesundheit eines US-Präsidenten mit Bezug auf Joe Biden zu sagen gebe. Eine Softball-Frage. Es ist breit bekannt, dass Trump Biden vor allem persönlich attackiert und seine mentale Fitness infrage stellt. Immer wieder hat er Biden aufgefordert, doch auch jenen Test zu absolvieren, den angeblich niemand ausser ihm, Trump, so gut lösen könne.

Er glaube, «wir», also US-Präsidenten, müssten in guter gesundheitlicher Verfassung sein. Das sei ein «sehr wichtiger Job». Und bemerkt dann, dass er attackiert worden sei wie kein anderer Präsident. Mit «Fake Russland, Russland, Russland. Ukraine, Ukraine». Obwohl er doch mehr getan habe als jeder andere Präsident in den ersten drei Jahren in der Geschichte. So weit das Präludium.

Der Standardtest bei Alzheimer

Trump fährt fort: Und dann hätten die Ersten gesagt, er sei ein «Diktator». Und «am nächsten Tag sagen sie, er ist verrückt, am nächsten Tag sagen sie, er ist inkompetent, am nächsten Tag sagen sie etwas». Darum habe er während eines Krankenhausbesuchs gefragt, ob es da eine Art kognitiven Test gebe, den er machen könne. «Weil, ich habe davon gehört. Weil, ich will, dass diese Leute still sind. Die erfinden Sachen, die sind Fake News, die denken sich Storys aus.»

Er kommt in dem Zusammenhang kurz auf Chris Wallace zu sprechen, ein «tough cookie», und wie sehr er das Interview mit ihm genossen habe.

Aber zurück zur Genese des Trump-Tests. Also, alles, was seine Widersacher behauptet hätten über ihn, es sei nicht kleben geblieben, sagt Trump. Und einer der Gründe dafür sei gewesen, dass er diesen Test gemacht habe.

Er habe also seinen Arzt Ronny Jackson im Weissen Haus gefragt, ob es so einen Test gebe. Der habe Ja gesagt und den Test auch benannt, «welcher immer das gewesen sein mag». Trump scheint sich nicht erinnern zu können. Es war die englische Version des sogenannten Moca-Tests. Moca steht für «Montreal Cognitive Assessment» und ist ein Standardtest, um etwa Alzheimer zu detektieren.

Diesen Test also hat Trump dann offenbar gemacht. Er geht tief ins Detail: Das seien 30 bis 35 Fragen gewesen, die ersten seien sehr einfach gewesen (Stichwort: Elefant). Die letzten aber «waren viel schwerer».

«Keiner bekommt das in der richtigen Reihenfolge hin»

Trump demonstriert, wie schwer eine dieser letzten Fragen war, offenbar eine Gedächtnisfrage. Er spielt dafür das Gespräch zwischen ihm und dem Arzt nach, der den Test mit ihm gemacht hat: «Nehmen wir mal: Person, Frau, Mann, Kamera, TV.» Dann fragt der Arzt: «Können Sie das wiederholen. Und ich sage: Ja?! Also: Person. Frau. Mann. Kamera. TV. Okay, das ist sehr gut. Wenn nämlich die Reihenfolge stimmt, gibt es Extrapunkte. Aber dann stellen sie andere Fragen, andere Fragen. Erinnern Sie sich an die erste Frage? Nicht die erste, aber die zehnte Frage. Können Sie das noch mal machen? Und du sagst: Person. Frau. Mann. Ähm, Kamera. TV. Wenn die Reihenfolge stimmt, gibt es Extrapunkte», wiederholt Trump. «Keiner bekommt das in der richtigen Reihenfolge hin. Es ist nicht so einfach. Aber für mich war das einfach. Das ist keine einfache Frage!»

Und dann noch mal zum Mitschreiben: «Sie geben dir fünf Begriffe, und dann musst du die wiederholen. Und wenn du sie in der falschen Reihenfolge wiedergibst, das ist in Ordnung, aber, you know, das ist nicht so gut. Aber wenn du dann nach 20, 25 Minuten wieder gefragt wirst, wir gehen zurück zu der Frage – die sagen dir das vorher nicht –, gehen wir zurück zu der Frage und wiederholen die Begriffe, können Sie das tun? Und dann sagst du: Person. Frau. Mann. Kamera. TV. Dann sagen die: Das ist erstaunlich! Wie haben Sie das gemacht?»

Auch Biden soll den Test machen

Wer diese Stelle sieht, der hat sofort das Bild eines Arztes im weissen Kittel mit so einem Notizbrett in der Hand vor Augen, der ihn kopfschüttelnd und breit lächelnd vor lauter Bewunderung über dieses medizinische Wunder über den Rand seiner Brille anhimmelt.

Und was antwortet Trump auf diese Frage, wie er das denn angestellt habe? Er sagt: «Und dann sage ich, ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich bin kognitiv da.»

Ebendeshalb sollte auch Joe Biden den Test machen, findet Trump. «Weil, irgendetwas geht da vor sich. Und ich sage das mit Respekt. Und es kann uns wahrscheinlich alle treffen, richtig? Aber wir können es uns nicht leisten, dass so etwas passiert. Wenn du gegen Russland vorgehst, und keiner ist tougher gegen Russland als ich, niemand ist tougher gegen China als ich, das kann ich jetzt sagen. Ich würde es lieben, Joe Biden da zu sehen anstelle von Trump.»

Trump kommt zum Test zurück: Die Ärzte hätten ihm gesagt, «nur sehr wenige Leute schaffen das. Nur sehr wenige Menschen begreifen das.»

Der Moderator als Tonsoldat

Und dann zeigt er auf den Interviewer, der immer noch dasteht und sich das alles stumm anhört, der Trump einfach hat reden lassen. Wie ein Tonsoldat, dem ein irrer Feldherr eine Standpauke hält. Und Trump zeigt mit dem Finger auf ihn und stellt fest: «Sie verstehen das!» Und der Tonsoldat nickt und sagt: «Yes!» Und der Präsident redet weiter. «Es ist gar nicht so einfach! Und die anderen Fragen sind tougher als das, was ich gerade gemacht habe.» Und der Tonsoldat lächelt mit offenem Mund und nickt und lächelt und nickt, dass einen das Mitleid überkommt.

«Es ist nicht so leicht», kommt Trump langsam zum Ende. Aber in dem Moment, als sie die Punktzahl für seinen Test veröffentlicht hätten, da sei «dieses ganze Zeug über mich verschwunden, ich sei inkompetent. (...) Und sie sagen: Wow! Und selbst meine Feinde, die sagen das nicht mehr. Aber sie sagen es über Joe Biden.» Also habe Joe Biden die «Verpflichtung», einen Test zu machen, ähnlich wie seinen oder «irgendetwas anderes».

Wer jetzt ohne nachzusehen die fünf Wörter wiederholen kann, die Trump sich ausgedacht hat, der kann übrigens Präsident werden.