Kolumne von Markus Somm - Trump ist wieder da

Seine mögliche Rückkehr ist für viele zugleich niederschmetter nd und f aszinier end: Donald Trump an einer «Save America»-Veranstaltung in Des Moines, Iowa (9. Oktober 2021). Foto: Steve Pope (EPA/Keystone)

Es ist Zeit, wieder einmal über Donald Trump zu reden. Was haben die Journalisten und Politiker, besonders hier in Europa, sich darüber aufgeregt, dass Trump als Präsident den Hang hatte, Ungenaues, Falsches oder Überzogenes von sich zu geben. Ein Idiot. Ein Halbschlauer. Ein Brandstifter, der uns noch in den Krieg stürzt. Wenn Joe Biden dagegen Ungenaues, Falsches oder Überzogenes verbreitet, dann herrscht betretenes Schweigen. Selbst wenn es wirklich gefährlich ist: In einer Veranstaltung von CNN, vor Publikum und laufender Kamera, sagte Biden diese Woche auf die Frage, ob er schwöre, dass die USA Taiwan beschützen würden: «Ja», und als der Moderator von CNN, die Sensation witternd, nachhakte: «Sie sagen also, dass die USA Taiwan bei der Verteidigung helfen würden, wenn…» «Ja!» «…China es angreift?» «Ja, wir sind dazu verpflichtet.»