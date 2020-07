Kulturkampf in den USA – Trump nimmt «linksextremen Faschismus» ins Visier In einer patriotischen Brandrede vor dem Mount Rushmore definierte Trump seine neue Wahlkampfstrategie. Seine Zustimmungswerte sind zuletzt drastisch gesunken. Martin Suter

Gegen das Niederreissen von Denkmälern: Donald Trump vor dem Mount-Rushmore-Monument in South Dakota. Foto: Reuters

Bunt blitzte und laut krachte am Freitagabend das erste Feuerwerk seit neun Jahren über den in Granit gemeisselten US-Präsidenten des Mount-Rushmore-Monuments in South Dakota. Spektakulärer als das pyrotechnische war indes das verbale Feuerwerk, das Donald Trump zuvor in seiner Rede zündete.