Hausdurchsuchung in Florida – Trump sieht sich als politisches Opfer Der Ex-Präsident und seine Gefolgsleute versuchen, die Durchsuchungsaktion des FBI in Mar-a-Lago als parteipolitisches Manöver abzutun. Die Hintergründe des Einsatzes bleiben unklar. Christian Zaschke aus New York

Die Durchsuchung in Mar-a-Lago ist beispiellos, nie in der Geschichte der USA ist ein vormaliger Präsident in dieser Weise behelligt worden. Foto: Giorgio Viera (AFP)

Donald Trump war nicht persönlich anwesend, als das FBI am Montag sein Anwesen in Florida durchsuchte. Seinen Golfclub in Mar-a-Lago hatte er oft als das «Weisse Haus des Winters» bezeichnet, als er noch Präsident war. Seitdem er im Januar 2021 nach seiner Wahlniederlage aus dem Weissen Haus ausziehen musste, verbrachte er die Winter eben dort, in Florida. In Mar-a-Lago hielt er Hof und beherbergte auch 15 Kisten mit Material, die er aus Washington, aus dem wirklichen Weissen Haus, mitgebracht hatte.