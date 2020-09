Podcast «Entscheidung 2020» Trump gegen Biden: Was sollte diese Schlammschlacht bloss?

Was war da los bei der ersten Präsidentschaftsdebatte? War das schon immer so schlimm? Und: Wem nützt das jetzt? Antworten in der neuesten Folge von «Entscheidung 2020», dem Podcast zu den US-Wahlen.