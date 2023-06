Auftritt in Washington – Trump wärmt die Seelen der Evangelikalen Ungeachtet seiner Justizprobleme – die wichtige Wählergruppe feiert den Ex-Präsidenten auf dem Weg zur erneuten Kandidatur. Donald Trump inszeniert sich als Heilsbringer, der den Krieg in der Ukraine «in 24 Stunden» beendet hätte. Peter Burghardt aus Washington

«Jedes Mal, wenn die linksradikalen Demokraten, Marxisten, Kommunisten, Faschisten mich anklagen, betrachte ich das als eine grosse Mutprobe»: Donald Trump auf einem konservativ-christlichen Event am Samstag in Washington. Foto: Drew Angerer (Getty)

«We want Trump», rufen ein paar Hundert Menschen an ihren runden Tischen. Sie wollen Trump, und hier spricht er ja jetzt gerade zu ihnen an diesem wahnwitzigen Tag, der in Washington vor allem ein sehr warmer Tag ist, jedenfalls draussen. Drinnen im fensterlosen Ball Room des Washington Hilton mit blauem Deckenlicht ist es eiskalt, aber Donald Trump misst als Top-Act am Ende dieser Veranstaltung der «Faith & Freedom Coalition» die Temperatur bei den religiösen Konservativen.