Spike Lees Filme in Zürich – Trump warf ihm Rassismus vor Regisseur Spike Lee seziert die Probleme der USA – und legt sich dafür auch mit den Mächtigen an. Das Filmpodium zeigt Lees wichtigste Werke. Gregor Schenker

«When the Levees Broke» (2006): Regisseur Spike Lee zeigt in der Dokuserie die Folgen von Hurrikan Katrina, die besonders die schwarze Bevölkerung treffen. Foto: Filmpodium

Diesen Sommer ist es 33 Jahre her, dass «Do the Right Thing» ins Kino kam. Der Überraschungserfolg bedeutete für Regisseur Spike Lee den Durchbruch. «Do the Right Thing» wird auch die Retrospektive anstossen, die das Filmpodium dem Regisseur widmet. Der Furor des Werks packt noch immer: Wir erleben einen heissen Sommertag in Brooklyn, im Zentrum steht eine Pizzeria. Ein Streit zwischen dem italoamerikanischen Besitzer und einem schwarzen Hip-Hop-Fan kocht hoch – Anlass ist ein Ghettoblaster – und artet zur Massenschlägerei aus. Die Polizei greift ein. Würgt den Schwarzen zu Tode.