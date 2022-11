Es läuft nach dem Drehbuch «Zurück an die Macht»: Donald Trump an einer Wahlkampfveranstaltung in Minden, Arizona. Foto: José Luis Villegas (AP)

Vor jeder Wahl in den USA heisst es, diese sei die wichtigste. Das ist insbesondere der Fall, seit Donald Trump die politische Bühne betreten hat. Obwohl es dieses Mal eigentlich nicht um ihn geht, steht er permanent im Rampenlicht. Weshalb diese Zwischenwahlen als die wichtigsten gelten, die jemals stattgefunden haben. Die Rede ist gar von der «Mutter aller Zwischenwahlen». Es gehe schlicht um die amerikanische Demokratie an sich, warnt US-Präsident Joe Biden: «In our bones – tief in unserem Inneren – wissen wir, dass die Demokratie in Gefahr ist – in Gefahr!» Wobei der demokratische Präsident selbst so wenig auf einem Wahlzettel steht wie sein republikanischer Vorgänger.