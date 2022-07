Anhörung zum Capitol-Sturm – Trumps früherer Rechtsberater will aussagen Die aufsehenerregende Zeugenaussage von Cassidy Hutchinson hallt in Washington noch immer nach. Nun soll der frühere Rechtsberater des Weissen Hauses zu Wort kommen.

Pat Cipollone soll am kommenden Freitag unter Eid vor dem Ausschuss zu den Ereignissen des 6. Januars 2021 aussagen. (Archivbild) Foto: J. Scott Applewhite (Keystone)

Der frühere Rechtsberater des Weissen Hauses, Pat Cipollone, will Medienberichten zufolge vor dem Untersuchungsausschuss zur Attacke auf das US-Kapitol im Januar vergangenen Jahres aussagen. Er habe zugesagt, am kommenden Freitag unter Eid vor dem Ausschuss auszusagen, berichteten unter anderem die Zeitungen «New York Times» und «Washington Post» am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit befassten Personen. Die Aussage soll demnach nicht öffentlich abgegeben werden.

Der Untersuchungsausschuss hatte Cipollone in der vergangenen Woche vorgeladen. Die bisherige Aufklärungsarbeit habe Beweise dafür geliefert, dass der Anwalt «wiederholt rechtliche und andere Bedenken» über die Aktivitäten des damaligen Präsidenten Donald Trump am 6. Januar und in den Tagen davor geäussert habe, teilte der Ausschuss zur Begründung mit. Bislang hatte Cipollone lediglich an einer «informellen Befragung» teilgenommen.

