Mike Pence – Trumps Helfer ist jetzt ein gefährlicher Kronzeuge Mike Pence diente Donald Trump lange loyal. Jetzt hat er der Anklage aber zentrale Beweise gegen Trump geliefert. Fabian Fellmann aus Washington

Als Vizepräsident hielt Mike Pence seinem Chef Donald Trump die Stange. Nun liefert er jene Belege, die Trump als Straftäter überführen könnten. Foto: Patrick Semansky (AP Photo)

«Zu ehrlich» steht auf den neusten T-Shirts, die Mike Pence verkauft. Der 64-jährige Präsidentschaftskandidat der Republikaner brüstet sich mit einer Einschätzung, die Donald Trump keineswegs als Kompliment gemeint hatte. «You are too honest», schimpfte Trump am Neujahrstag 2021 in einem Telefongespräch.