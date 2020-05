USA öffnen trotz Corona-Anstieg – Trumps Immunologe warnt vor vorzeitiger Lockerung Anthony Fauci plädiert vor dem Kongress dafür, dass die Einschränkungen aufrechterhalten werden. Der Präsident ruft im Kampf gegen die Pandemie trotzdem einen Sieg aus. Alan Cassidy aus Washington

Das letzte Mal, als Anthony Fauci vor dem US-Kongress in Washington aussagte, sprach er eine Warnung aus: Das Schlimmste, sagte der führende Immunologe des Landes, stehe den Vereinigten Staaten in der Corona-Pandemie noch bevor. Das war am 11. März. Bis dahin waren in den USA 31 Menschen an den Folgen des Virus gestorben, doch schon zu diesem Zeitpunkt war vielen Gesundheitsexperten klar, dass die Regierung von Präsident Donald Trump zu spät und zu zögerlich auf die Ausbreitung des Virus reagiert hatte.

Nun, zwei Monate später, war Fauci erneut zu einem Auftritt vor dem Kongress geladen, diesmal vor dem Gesundheitsausschuss des Senats. Inzwischen verzeichnen die USA mehr als 80’000 Corona-Tote und 1,3 Millionen Infizierte, und Fauci, der 79 Jahre alte Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, konnte nicht persönlich im Capitol erscheinen – er befindet sich in Quarantäne, weil er im Weissen Haus mit einer Mitarbeiterin Kontakt hatte, die positiv auf das Virus getestet wurde.

Fauci folgte der Einladung des Senats am Dienstag deshalb per Videoschaltung. Der Kern seiner Botschaft war wie schon im März eine Warnung: Er wolle den Senatoren «die Gefahren einer vorzeitigen Öffnung des Landes» klarmachen, sagte er vor der Anhörung zur «New York Times».

Wenn die Richtlinien des Weissen Hauses über eine Lockerung der Einschränkungen durch die Bundesstaaten missachtet würden, riskiere man mehrere neue Ausbrüche im ganzen Land. «Das wird nicht nur zu unnötigem Leid und Sterben führen, sondern würde uns auch dabei zurückwerfen, wieder zur Normalität zu finden.»

Auf die Frage einer Senatorin sagte Fauci, es bereite ihm Sorgen, dass manche Gegenden bereits wieder zur Öffnung übergingen, obwohl ihnen die Mittel fehlten, um einen Anstieg der Neuinfektionen in den Griff zu kriegen. Der Immunologe dämpfte auch übertriebene Hoffnungen auf eine rasche Verfügbarkeit eines Impfstoffs. Er gehe zudem davon aus, dass die Zahl der tatsächlichen Opfer von Covid-19 «ziemlich sicher» höher sei, als die Statistik ausweise.

Das Weisse Haus hatte im April Empfehlungen herausgegeben, an die sich die Gouverneure halten sollten, wenn sie über eine Öffnung ihrer Bundesstaaten entscheiden. Dazu gehört, dass die Zahl der Neuinfektionen über einen Zeitraum von 14 Tagen sinken soll. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP ist dies jedoch in mindestens 17 Bundesstaaten nicht der Fall. Trotzdem haben viele dieser – meist von Republikanern regierten – Staaten damit begonnen, Corona-Einschränkungen aufzuheben. Von Donald Trump werden sie dazu bei jeder Gelegenheit ermuntert. Insgesamt haben mehr als 40 Bundesstaaten damit begonnen, ihre Lockdown-Regeln zu lockern.

Faucis neueste Warnung steht in starkem Kontrast zu der Botschaft, die der Präsident am Montag verbreitete. Donald Trump hielt im Weissen Haus eine Ansprache, in der er einmal mehr klang, als wäre die Pandemie bereits Geschichte. Amerika habe im Laufe der Jahre noch jedes Problem gemeistert, sagte er, und so sei es auch diesmal: «Wir haben uns der Situation gestellt, und wir haben gesiegt.»

Auf die Nachfrage eines Journalisten, wie das gemeint sei, sagte Trump, er habe damit bloss über die Corona-Tests gesprochen, bei denen die USA nun «Weltspitze» seien.

Bisher haben die USA neun Millionen Menschen auf das Coronavirus getestet, und in den kommenden Wochen sollen die Kapazitäten weiter ausgebaut werden. Das ist zwar ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Vormonat, doch es reicht nach Ansicht von Gesundheitsexperten nicht aus, um die weit fortgeschrittene Ausbreitung der Pandemie einzudämmen.

Derzeit werden rund 260’000 Amerikaner pro Woche getestet. Um die Wirtschaft zu öffnen, müssten es laut Epidemiologen mindestens zwei- bis dreimal so viele sein. Trotzdem behauptete Trump am Montag, die USA testeten auch umgerechnet auf die Bevölkerungszahl mehr Menschen als jedes andere Land, was falsch ist. Bisher wurden erst 2,75 Prozent der Bevölkerung getestet, weniger als etwa in Deutschland, Italien oder der Schweiz.

Nachdem Trump von einer Journalistin danach gefragt wurde, warum er die USA ständig mit anderen Staaten vergleiche, wenn doch das Leid im eigenen Land offenkundig sei, brach er die Pressekonferenz sichtbar genervt ab.