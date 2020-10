Kampf ums Weisse Haus – Trumps letzte Hoffnung Die Umfragewerte tauchen: Die Republikaner drohen das Präsidentenamt und die Mehrheit im Senat zu verlieren. Jetzt setzen sie stark darauf, ihre Macht am Obersten Gerichtshof ausbauen zu können. Martin Suter

«Es geht mir gut»: Donald Trump winkt vom Weissen Haus aus rund 500 Gesetzeshütern zu (10. Oktober 2020). Foto: Alex Brandon (AP, Keystone)

US-Präsident Donald Trump muss es so vorkommen, als habe sich das politische Universum gegen ihn verschworen. Erst erkrankte er selbst an Covid-19 und musste im letzten Monat vor dem Urnengang am 3. November seine Wiederwahlkampagne eine Woche lang aussetzen. Dann wurde am Freitag die für kommende Woche geplante zweite TV-Debatte abgesagt.