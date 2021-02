Australian Open – Tsitsipas schafft unwahrscheinliches Comeback: Nadal out Der Grieche holt gegen den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Nadal einen 0:2-Satzrückstand auf und steht sensationell im Halbfinal. Dort trifft er auf Daniil Medwedew. René Stauffer

Gewann als zweiter Spieler gegen Nadal nach 0:2-Satzrückstand: Stefanos Tsitsipas zeigte einen begeisternden Steigerungslauf. Foto: Quinn Rooney (Getty Images)

Der letzte Viertelfinal am Australian Open schien zu einer klaren Sache zu werden, endete aber in einem verrückten Finish. Stefanos Tsitsipas schaffte gegen Rafael Nadal eines der unwahrscheinlichsten Comebacks und eliminierte den Favoriten nach gut vier Stunden 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5. Es war erst das dritte Mal, dass Nadal in einer Best-of-Five-Partie noch verlor, nachdem er die ersten zwei Sätze gewonnen hatte. Das erste Mal geschah dies 2005 im Final von Miami gegen Roger Federer, das zweite Mal 2015 am US Open gegen Fabio Fognini.

Im Halbfinal trifft der 22-jährige Weltranglistensechste aus Griechenland auf Daniil Medwedew, der erwartungsgemäss das russische Duell gegen Andrej Rublew gewann (7:5, 6:3, 6:2). Für den Russen war es der 19. Sieg in Serie. Im Gegensatz zu Tsitsipas, der in seinem dritten Grand-Slam-Halbfinal steht, stand Medwedew schon einmal in einem Grand-Slam-Final, am US Open 2019. Tsitsipas hatte am Australian Open 2019 schon einmal überrascht, als er mit Roger Federer den Sieger der zwei vorangegangenen Jahre eliminiert hatte. Im ersten Halbfinal trifft Novak Djokovic am Donnerstag auf Aslan Karazew.