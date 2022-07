Aus dem Zürcher Obergericht – Türsteher zeigten «ein selbstgerechtes Ramboverhalten» Zwei Security-Männer haben im Kaufleuten-Gebäude einen Gast in den Keller verschleppt. Das kommt insbesondere einen der Türsteher teuer zu stehen. Thomas Hasler

Als Anthony D. mit dem Handy der Polizei telefonieren will, wird er erneut in den Würgegriff genommen und zu Boden gerissen. Bild: Screenshot aus der Überwachungskamera

Was will ein heute 41-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter dem Obergericht schon erzählen, wenn es da Filmsequenzen in bestechender Qualität gibt? Ein Video, das dokumentiert, was damals im November 2019, kurz nach 20 Uhr, im Eingangsbereich und im Keller des Club Kaufleuten passiert ist. Das Obergericht spricht von einer «sehr gut dokumentierten Szenerie, die keine Fragen offenlässt».