Wo Zürich demnächst Strassen aufreisst – Tunnel am Bucheggplatz wird gesperrt, eine Tramlinie fällt aus Achtung, Stau: Der scheidende AL-Stadtrat Richard Wolff lässt dieses Jahr an über 100 Orten bauen, an zwei mit grossen Auswirkungen. Auch der Velotunnel wird angepackt. Ev Manz

Unfälle und 50 Jahre Transitverkehr haben dem Bucheggtunnel zugesetzt, weshalb er dringend saniert werden muss und mit 70 Millionen Franken die teuerste Baustelle des Tiefbaudepartements 2022 ist. Foto: TA

An 110 Orten in der Stadt Zürich machen sich Bauarbeiter dieses Jahr am Strassenbelag zu schaffen. Diese Zahl liegt im langjährigen Mittel; in 30 Fällen sind es nur kleine Anpassungen, sei es, einen Trottoir-Randstein für Velofahrende abzuflachen, sei es, dass eine Haltestelle-Kante erhöht wird. Doch zwei Projekte haben es in sich, wie Simone Rangosch, Direktorin des Tiefbauamtes, am Dienstag anlässlich der Jahresmedienkonferenz sagte: «Sie haben grosse Auswirkungen auf die ganze Stadt.» Und zwar demnächst.

Sanierung Buchegg- und Hirschwiesentunnel