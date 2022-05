Zimmerberg-Basistunnel 2 – Tunnelprojekt gefährdet S-Bahn-Ausbau am Zürichsee Das überarbeitete SBB-Projekt zur Verlängerung des heutigen Tunnels zwischen Zürich und Thalwil stösst auf Kritik. Mehrere Kantone haben beim Bund interveniert. Markus Hausmann

Der Zimmerberg-Basistunnel 2 wird aus zwei parallel liegenden, einspurigen Röhren bestehen, wie der Gotthard-Basistunnel (im Bild). Archivfoto: Keystone / Christian Beutler

Täglich reisen Tausende Pendlerinnen und Pendler in Schnellzügen durch den Zimmerberg-Basistunnel zwischen Zürich und Thalwil. Was dabei niemand bemerkt: Im Berg, rund 650 Meter vom Thalwiler Tunnelportal entfernt, braust man im Dunkeln an einem Abzweiger vorbei. Zwei einspurige, etwa 100 Meter lange Tunnelröhren führen dort nebeneinander in Richtung Süden. Sie wurden vor 20 Jahren beim Bau des Tunnels erstellt. Dies, damit eine spätere Verlängerung des Basistunnels gen Süden baulich möglich ist, ohne dass der Bahnbetrieb stark beeinträchtigt würde.