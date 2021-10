«Regenwald-Macbeth» – Turbotheater – oder moralinsaure Naivität? Am Pfauen hat die brasilianische Regisseurin Christiane Jatahy einen «Macbeth» mit Blick auf die Regenwaldverwüstungen realisiert. Alexandra Kedves

Daniel Lommatzsch als Macbeth in «Before the Sky Falls», umgeben von Geisterkindern. Foto: Diana Pfammatter

Die Ankündigung für «Before the Sky Falls», den neuen Theaterabend am Pfauen, hatte abschreckend geklungen: nach einem eher ungeniessbaren, politisch korrekten Mix aus Shakespeares «Macbeth» (1606), viel Video-Dreingaben und einer Agitprop-Draufgabe rund um den Überlebenskampf des indigenen Amazonasvolkes der Yanomami. Ist die 1968 in Brasilien geborene Regisseurin und Filmemacherin Christiane Jatahy ästhetisch in vergangenen Jahrzehnten stecken geblieben und in moralinsaurer Naivität?

Spätestens als, nach dem Prolog, ein lachender Männerbund die Bühne stürmt und à la Jair Bolsonaro, «Wolf of Wall Street», Julian Reichelt loslegt, ist klar: Nein, ist sie nicht. Anders gesagt: Dank der umwerfenden Schauspielerleistungen steigen wir ein, bleiben dran. Werden wir am Ende knapp zwei Stunden mitgegangen, mitgehangen sein mit diesem Macbeth und seinen Mannen; dieser unbarmherzigen Untersuchung dessen, was in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet.