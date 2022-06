Freudiges aus der Tierwelt – Erstmals seit 2019: Turmfalkenküken schlüpfen hoch über Zürich Fünf Jungvögel werden am Kamin der ehemaligen KVA Josefstrasse von der Mutter fleissig gefüttert. Man kann die Vogelfamilie live beobachten. Pascal Unternährer

Die Vögel in luftiger Höhe über dem Zürcher Kreis 5 sind Maskottchen der Stadt. Am vergangenen Wochenende sind sie nach einem Monat Brutzeit geschlüpft, die fünf Turmfalkenküken im Nistkasten am Schlot der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage Josefstrasse. Drei pickten sich am Freitag aus der Schale, je eines am Samstag und am Sonntag.