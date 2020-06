20% Rabatt – TUTANCHAMUN

Sein Grab und die Schätze 10. Juli bis 1. November 2020, Halle 622, Zürich-Oerlikon

Tutanchamun ZVG

Ägypten liegt dieses Jahr vor Ihrer Haustür! Die grosse Ausstellung «Tutanchamun: Sein Grab und die Schätze» gewährt einzigartige Einblicke in die Archäologie des alten Ägyptens. Gehen Sie auf eine faszinierende Reise und erleben Sie die Grabkammern des Pharao in einer spektakulären Rekonstruktion. Die Ausstellung, die auf der ganzen Welt Gross und Klein fasziniert und bis heute 6,5 Millionen Besucherinnen und Besucher begeisterte, bietet die einzigartige Gelegenheit, das Grab hautnah in seiner originalen Fundsituation zu besichtigen. Detailgetreu nachgebildete Objekte wie die vergoldeten Schreine und Särge des Königs, die berühmte Goldmaske, der Sarkophag, alle grösseren Mobiliarstücke, der prunkvolle goldene Streitwagen und Hunderte kleinerer Gegenstände sind in der Ausstellung zu bestaunen.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

20% Reduktion auf die Erwachsenentickets. CHF 22.40 statt CHF 28.-. Preis inkl. Vorverkaufs-, exkl. Bearbeitungs- und Servicegebühren. Kinder (6 bis 16 Jahre) CHF 17.-. Kinder bis 5 Jahre CHF 4.-. Familienticket (2 E/2 K bis 16) CHF 65.-, 17.-, Kinder bis 5 Jahre CHF 4.-, Familienticket (2 E/2 K bis 16) CHF 65.-. Im Preis inbegriffen ist eine Hörführung (bitte nehmen Sie Ihr Smartphone und Köpfhörer mit, da Audioguides nur limitiert zur Verfügung stehen)

.