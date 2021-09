«Super Follows»-Funktion – Twitter führt kostenpflichtige Abos ein Der Kurzbotschaftendienst will neue Einnahmequellen erschliessen und bietet auf dem nordamerikanischen Kontinent ein kostenpflichtiges Abo an.

«Super Follows»-Funktion für exklusive Inhalte: Twitter führt Abo-Modell ein. (Archivbild) AFP/Lionel Bonaventure

Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat ein kostenpflichtiges Abo-Modell eingeführt. Prominente Nutzer können seit Mittwoch gegen Bezahlung exklusive Inhalte anbieten, wie der Onlinedienst mitteilte. Die Funktion steht unter anderem Influencern, Musikern, Journalisten und Sportexperten zur Verfügung. Die Abos sollen drei bis zehn Dollar pro Monat kosten.

Twitter bietet die neue «Super Follows»-Funktion zunächst in den USA und in Kanada an. In den kommenden Wochen soll das Angebot auch auf andere Länder ausgeweitet werden. Der US-Konzern kassiert zunächst drei Prozent der Abo-Einnahmen als Gebühr. Ab einer Schwelle von 50’000 Dollar erhöht sich der Anteil auf 20 Prozent.

Das Kurzbotschaftendienst sucht derzeit nach neuen Möglichkeiten, neue Einnahmequellen zu erschliessen, ohne zusätzliche Werbung zu schalten. In Kanada und Australien führte das US-Unternehmen im Juni den Service «Twitter Blue» ein, der Nutzer gegen Bezahlung zusätzliche Funktionen bietet.

AFP/chk

