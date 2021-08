US-Konzern kommt in die Schweiz – Twitter gründet Tochterfirma in Bern Der Internetkonzern hat die Twitter Switzerland GmbH ins Handelsregister eintragen lassen. Geht es um eine Lobbying-Offensive in Bundesbern? Adrian Hopf-Sulc

Noch arbeitet niemand der weltweit 5500 Twitter-Angestellten in der Schweiz: Twitter-Hauptsitz in San Francisco. Foto: Noah Berger (Keystone)

Bis zu seiner Sperrung war Twitter Donald Trumps wichtigster Kommunikationskanal. Ungeschlagener Twitter-Star ist immer noch sein Vorgänger Barack Obama mit 130 Millionen Followern. Und Tesla-Chef Elon Musk kann mit den Nachrichten an seine 59 Millionen Abonnenten die Kurse von Aktien und Kryptowährungen ins Wanken bringen. Insgesamt zählt die Social-Media-Plattform weltweit über 300 Millionen Nutzer.

Fünfzehn Jahre nach seiner Gründung in San Francisco lässt sich der Twitter-Konzern jetzt auch in der Schweiz nieder. Vor zwei Wochen liess er die Twitter Switzerland GmbH ins Handelsregister eintragen. Die neue Tochterfirma residiert aber nicht an einer repräsentativen Lage, sondern ist unter der Adresse der kleinen Berner Treuhandfirma Wasag angesiedelt. Bei der Twitter Switzerland GmbH handelt es sich also – zumindest vorerst – um eine Briefkastenfirma ohne Angestellte.