Nach rätselhafter Sperre – Twitter-Kanal des Bakom läuft wieder Am Mittwoch war der Account des Bundesamts für Kommunikation wieder online. Warum er gesperrt wurde, ist weiterhin unklar. Angelika Gruber

Das Bakom ist auf Twitter wieder online. Foto: Screenshot ag

Das Bundesamt für Kommunikation ist zurück auf Twitter. Nach einer tagelangen Sperre seines Twitter-Kontos habe das Bakom nun wieder Zugriff auf den Account, bestätigte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch. Warum die Konten nun wieder laufen, ist der Behörde aber ebenso ein Rätsel wie die vorherige Sperre.

Am Dienstag hatte sich das Bakom mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und erklärt, Twitter habe die Accounts des Amtes in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch gesperrt – ohne Vorwarnung und ohne Angabe von Gründen. Das Bakom hatte daraufhin bereits am vergangenen Dienstag bei Twitter interveniert, konnte den Kurznachrichtendienst aber zunächst nicht erreichen.

So sah der gesperrte Twitter-Kanal des Bakom aus. Foto: Screenshot ag

Der Kanal war seit 28. September gesperrt. Zwar ist Twitter bei weitem nicht der einzige Kommunikationsweg für das Bakom. Bestimmte Zielgruppen erreichen die Kommunikationsexperten aber am einfachsten und schnellsten über diesen Weg.