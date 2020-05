Schlechtes Ergebnis – Twitter unterzieht Trump erstmals Faktencheck Der Kurznachrichtendienst stellt dem US-Präsidenten für einen Tweet ein schlechtes Zeugnis aus und verlinkt auf eine Twitter-Seite mit den Fakten zum Thema. Es geht um die Briefwahl in den USA.

Twitter hat seinen Tweet mit einem Link versehen: US-Präsident Donald Trump. (26. Mai 2020) Keystone/Oliver Contreras Der Kurznachrichtendienst reagiert damit auf einen Tweet des Präsidenten zum Thema Briefwahl. Keystone/Justin Lane Der Kurznachrichtendienst ist wiederholt in die Kritik geraten, weil er nicht gegen falsche, irreführende oder beleidigende Tweets Trumps vorgeht. Keystone/Oliver Contreras 1 / 8

Darum gehts Infos einblenden US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter behauptet, dass die Briefwahl Wahlbetrug Vorschub leiste.

Twitter hat den Tweet mit dem Link «Erfahren Sie die Fakten über die Briefwahl» versehen.

Trumps Behauptung sei laut Twitter «unbegründet».

Der Kurznachrichtendienst hat einen Tweet des US-Präsidenten zum ersten Mal einem Faktencheck unterzogen.

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat einen Tweet von US-Präsident Donald Trump erstmals einem Faktencheck unterworfen – und ihm prompt ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Trump schrieb am Dienstag auf Twitter, dass Briefwahl Wahlbetrug Vorschub leiste.

Twitter versah den Tweet daraufhin mit einem Link mit dem Hinweis: «Erfahren Sie die Fakten über Briefwahl». Dieser Link führt zu einer Twitter-Seite, in der Trumps Behauptung als «unbegründet» zurückgewiesen wird. Twitter-Sprecher Nick Pacilio bestätigte, dass es der erste Twitter-Faktencheck eines Trump-Tweets war.

Der Twitter-Faktencheck beruft sich auf den Sender CNN, die Zeitung «Washington Post» und andere ungenannte Experten – CNN und die «Washington Post» sind ausgewiesene Kritiker Trumps. In dem Faktencheck heisst es unter anderem, Trump behaupte fälschlicherweise, dass Kalifornien Briefwahlunterlagen an alle Personen in dem Bundesstaat schicken würde – «unabhängig davon, wer sie sind oder wie sie dorthin gelangt sind». Tatsächlich würden nur registrierte Wähler Briefwahlunterlagen erhalten. Trumps behaupte fälschlicherweise, dass Briefwahl zu «einer manipulierten Wahl» führen würde.

Trump reagierte umgehend – natürlich auf Twitter. Er warf dem Kurznachrichtendienst am Dienstagabend vor, sich in die Wahl einzumischen, bei der Trump im November für eine zweite Amtszeit kandidiert. «Twitter unterdrückt die Redefreiheit völlig, und ich als Präsident werde das nicht zulassen», wetterte Trump. Nach einer Statistik der «Washington Post» hat Trump seit Beginn seiner Amtszeit mehr als 18 000 falsche oder irreführende Aussagen getätigt.

80 Millionen Follower für Trump

Twitter ist Trumps wichtigstes Sprachrohr. Dem US-Präsidenten folgen dort mehr als 80 Millionen Menschen. Der Kurznachrichtendienst ist wiederholt in die Kritik geraten, weil er nicht gegen falsche, irreführende oder beleidigende Tweets Trumps vorgeht. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist der Ruf nach einer Ausweitung der Briefwahl bei der US-Präsidentschaftswahl am 3. November laut geworden. Trump und seine Republikaner wehren sich dagegen, weil sie befürchten, dass die US-Demokraten von einer Briefwahl profitieren könnten.

Twitter-Sprecher Pacilio sagte, es sei nicht der erste Faktencheck von Twitter. Es sei allerdings das erste Mal, dass Trump dem Prozedere unterworfen worden sei. Pacilio liess offen, ob Tweets des Präsidenten auch künftig auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft würden.

( SDA / chk )