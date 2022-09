Nervensägen unterwegs – Typen, die niemand vermisst Ferien könnten so schön sein – wenn da nur nicht die anderen wären! Unsere Top Ten der anstrengendsten Mitreisenden. Paulina Szczesniak Anita Suter

Die Manspreader

Gehts auch etwas dezenter, mein Herr? Foto: Alamy Stock Photo

Kaum ist der Sitznachbar da, spürt man schon sein Knie am eigenen. Manspreading heisst die Unsitte, die in erster Linie von den Herren der Schöpfung gepflegt wird. In der New Yorker U-Bahn sah man sich vor einigen Jahren wegen des unflätigen Beineauseinanderspreizens gar zu einer Plakatkampagne genötigt.